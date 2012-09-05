Герметичность соединений деталей двигателя, включая его системы - охлаждения и смазки, проверяют осмотром. По плоскости соединения головки цилиндров с блоком не должно быть видимых следов подтекания воды или масла, а также пузырьков газа. Не допускается проникание масла или газов через прокладки свечей, а также следов копоти на наружной поверхности их изоляторов. Не должно быть следов подтекания воды или низкозамерзающей жидкости из-под фланцев патрубков рубашки охлаждения, радиатора, соединительных шлангов, сальников водяного насоса и других соединений системы охлаждения двигателя.

Не допускается подтекание масла в местах присоединения поддона картера двигателя, через уплотнения переднего и заднего концов коленчатого вала, в соединениях масляных фильтров, штуцерах наружных маслопроводов и соединениях компрессора пневматического привода тормозов.

Герметичность соединений системы питания автомобилей с карбюраторными двигателями проверяют осмотром топливного бака, топливного фильтра, топливного насоса, карбюратора и всех топливопроводов. Осмотр топливопроводов и приборов следует вести в определенной последователвности, например от бака до карбюратора. При этом топливопроводы на участке от бака до топливного насоса осматривают при неработающем двигателе, а от насоса до карбюратора — при работающем. Одним из признаков негерметичности топливопроводов, соединяющих бак с топливным насосом или отстойником насоса, является появление во время работы двигателя пузырьков воздуха в стеклянном стакане отстойника. Негерметичность топливопроводов, соединяющих насос с карбюратором, вызывает течь топлива.

Герметичность системы питания дизелей проверяют осмотром всех топливопроводов, фильтров и соединений системы. На участке от топливоподающего насоса до насосов-форсунок осмотр производят при работающем двигателе, а от топливного бака до топливоподающего насоса — немедленно после остановки двигателя. Подтекание топлива или подсос воздуха в каких бы то ни было местах топливной системы не допускается.

Герметичность картеров механизмов трансмиссии и картера рулевого механизма проверяют их осмотром. При наличии неплотностей образуются потеки масла, хорошо заметные по осаждающейся на них пыли. Подтекание масла в плоскостях разъема и из-под крышек картеров не допускается. Незначительное просачивание масла через сальники в местах выхода валов из картеров механизмов допустимо, если оно не сопровождается собиранием капель и течью масла.