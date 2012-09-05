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Проверенная годами летняя и зимняя резина европейского качества для разных типов автомобилей
19 Января 2022
Теги: авто

Британская компания Данлоп первой среди производителей стала использовать металлический каркас в автошинах для спорткаров. Шины Dunlop отличаются фирменной резиновой смеси, куда входит полимерный гель. Резина хорошо подойдёт для автомобилей из регионов со сложным климатом. В каталоге вы найдёте премиальные типы шин и линейки для среднего, бюджетного сегментов.

Преимущества и модели

Автошины Dunlop отвечают международным стандартам безопасности. При производстве используется технология 4D NANO DESIGN. Она оптимизирует покрышки под конкретные цели. Добавленный в резину углерод повышает надёжность сцепления с дорожным покрытием. Учёные концерна разработали рисунок протектора, благодаря которому шины Данлоп защищены от воды, что уменьшает риск заноса. Плотность ламелей и арамидные шнуры повышают механическую прочность изделий, защищают покрышки от неровных поверхностей и острых предметов.

В разработку серий SP, SP Sport входят образы спортивных шин «Формулы 1». Основная задача – обеспечить комфорт и безопасность при передвижении на высокой скорости. Напряжение в автошинах распределено равномерно. Колесо чётко реагирует на движения руля.

Линейка Winter Maxx используется в условиях сурового климата. Зимняя резина защищена от низких температур, обеспечивает хорошую управляемость на снежной, обледенелой поверхностях, поддерживает необходимую тягу.

Dunlop GrandTrek – летний вариант для внедорожников, кроссоверов. Повышенная прочность обеспечивает проходимость по бездорожью. Езда по грязи, глине стала удобнее благодаря самоочищающимся протекторам.


Как выбрать зимнюю резину?

Перед тем, как купить шины Dunlop для езды в зимний период, нужно ориентироваться на несколько факторов. Если предстоит часто ездить по заснеженным или обледенелым трассам, то следует обратить внимание на шипованные модели. У них небольшой тормозной путь, лучше слушаются при поворотах и торможениях. Они сильнее шумят при езде по асфальту. Фрикционная резина Dunlop эксплуатируется в городских условиях, где дороги постоянно чистятся, а вероятность обледенения поверхности минимальна. Он экономит расход топлива, надёжнее сцепляется с мокрым асфальтом. Этот тип изнашивается быстрее, чем шипованный, обладает меньшей проходимостью.

При выборе размера покрышки стоит соблюдать рекомендации производителя автомобиля. Не покупайте автошины, которые больше или меньше указанных параметров.

Если нужна резина на внедорожник или кроссовер, то стоит брать шины с повышенным индексом нагрузки. Для лёгких спортивных автомобилей важен параметр скорости.

Шипованные покрышки стоит покупать для температуры не ниже -7 градусов. При более низких температурах лучшим помощником будет фрикционные автошины.


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