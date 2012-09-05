Весь процесс включения шестерен синхронизатора можно разбить на два этапа: 1 - начальное трение контактирующих конусных поверхностей (вращающихся с разной скоростью) колец муфты синхронизатора и шестерни выравнивает их линейные скорости, но зацепление шестерен еще не происходит, 2 - после выравнивания линейных скоростей, уменьшается давление между фасками скошенных зубьев шестерни и синхронизатора, и вилка включения, продолжая свое движение, бесшумно вводит в зацепление зубья венцов шестерни и синхронизатор.

Замки и фиксаторы. В механических КПП (при ее работе) имеется много подвижных деталей, которые нужно удерживать в заданном положении - при движении других деталей. Для фиксации этих положений ползунов служат специальные фиксаторы, а чтобы могла перемещаться одна деталь при неподвижных других деталях (например, ползуны) служат замки.

Фиксаторы и замки обычно располагаются в приливах крышки КПП у рычага переключения передач: фиксаторы - в вертикальной плоскости, а замки - в горизонтальной.

По устройству и принципу действия они аналогичны: состоят из-под пружиненных шариков или подпружиненных штифтов, а иногда двух шариков, входящих в специальные заглубления в ползунах.

Управление КПП. Под управлением КПП понимается переключение передач и установка нейтрального положения в КПП. Управление бывает:

1. Непосредственное - включение передач осуществляется рычагом переключения передач, установленным в сферическом шарнире и пазах вилок переключения - непосредственно в крышке КПП. Случайное включение передачи заднего хода не допускается специальным замком;

2. Дистанционное - включение передач (управление КПП) ведется рычагом и системой механизмов и тяг, когда рычаг переключения передач (водитель) находится на значительном удалении от КПП.