Процесс сборки опоры с подшипником качения состоит из следующих этапов.

1. Подготовка деталей к сборке, включающая в себя расконсервацию нового подшипника и их промывку.

2. Контроль подшипника перед сборкой с целью выявления визуальным осмотром забоин, вмятин, трещин.

3. Предварительная сборка опоры с подшипниками качения, позволяющая подобрать необходимой толщины регулировочное кольцо или компенсатор, при которых будут обеспечены зазоры в подшипнике.

4. Окончательная сборка после подбора необходимого компенсатора, разборки опоры, промывки и осмотра подшипника.

Для проверки зазоров применяют индикаторное приспособление. Определить действительные осевые и радиальные зазоры в напрессованном на вал 5 подшипнике можно по схеме, показанной на рис. 8.71. Определяют радиальный зазор по индикатору 1. Для этого после установки индикатора в нулевое положение рычагом 6 перемещают в пределах радиального зазора наружное кольцо 2 подшипника, а по индикатору 1 отсчитывают показания, т.е. значение радиального зазора. Осевой зазор находят аналогичным образом по индикатору 3. Наружное кольцо 2 рабочий или контролер смещает рукой в осевом направлении в пределах осевого зазора.

В процессе выполнения переборки для снятия напрессованного на вал или запрессованного в отверстие корпуса кольца подшипника применяют специальные съемники. Внутреннее кольцо 3 подшипника снимают с напрессованной шейки вала вращением винта 1 за рукоятку.