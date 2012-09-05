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Процесс испарения топлива
15 Марта 2020
Теги: авто

Качество распыливания топлива струйной и штифтовой форсунками довольно низкое; улучшения его можно достичь, используя центробежные форсунки. В опыте с пусковой центробежной форсункой фирмы „Бош” в неподвижном воздухе при Рвпр = 0,2 МПа максимальные диаметры капель составляли 130.. .140 мкм, а с?з2 = 54 мкм.

Испарение топлива может происходить по объемному (с поверхности капель) или пленочному механизму. Для количественной оценки объемного испарения топлива во впускном тракте использован расчетный метоп.

Расчеты показали, что при впрыскивании топлива на открытый клапан в период впуска даже при удалении форсунки на 120.. .140 мм от клапана испарение капель по момента их оседания на тарелку (или стенку канала в зоне седла) весьма незначительно: для капель с диаметром dK> равным 100 мкм, испарение не превышает 10 % массы капель. 

Если приблизить форсунку к впускному клапану и направить топливную струю на тарелку клапана, наблюдаются образование „вторичных” капель и орошение ими стенок впускного канала в зоне его поворота и седла клапана. Во время впрыскивания в неподвижный воздух поверхность орошения канала вторичными каплями при струйной форсунке может быть почти вдвое больше, чем при штифтовой форсунке, поскольку у последней полый конус распыливания дает меньшую долю отражения топлива. Однако конус распыливания обеспечивает более быстрое и полное орошение топливом самой нагретой .детали впускного тракта - тарелки клапана. Специальные опыты с единичными впрыскиваниями топлива штифтовой форсункой на открытый клапан показали, что орошаемая каплями поверхность составляет более 50% площади тарелки клапана. При впрыскивании струйной форсункой орошаемая поверхность тарелки клапана значительно меньше.


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