Сопровождение процедуры банкротства является основной деятельностью компании Банкрот Консалт, которая была создана в 2002 г. За более чем пятнадцатилетний срок существования компании удалось обслужить тысячи клиентов. Только с 2015 г. были списаны долги у 430 физ. лиц. Каждый заказчик сможет напрямую воспользоваться услугами финансового управляющего напрямую. Успех компании неоднократно отмечался в различных органах СМИ. Ознакомиться с этими публикациями желающие смогут на официальном веб-сайте Банкрот Консалт. Работают специалисты компании по четко отлаженной схеме.



Первым этапом сопровождения процедуры банкротства является сбор необходимой документации. На это дело уходит не более пары недель. Следующим шагом является грамотная подготовка заявления о банкротстве, на которую уходит сутки. Затем выполняется подача заявления в Арбитражный судебный орган по адресу прописки клиента. Кроме этого юристы компании занимаются представлением интересов клиентуры на судебных заседаниях. Такие разбирательства назначаются спустя месяц после официальной подачи заявления. Спустя полгода компания получает решение о списании долга и начинает процедуру банкротства.



Также Банкрот Консалт заботится о предоставлении услуг арбитражного управляющего. Воспользоваться подобными услугами желающие смогут уже спустя месяц после официальной подачи заявления. Любому физ. лицу, у которых накопились просрочки по долговым обязательствам компания предоставляет действенную помощь. Здесь можно получить готовые решения по любым вопросам законного освобождения от долговых обязательств. Для этого достаточно оставить онлайн-заявку, а юристы компании сами перезвонят вам. Процедура банкротства для физ. лиц четко регулируется действующим законодательством. С пошаговой инструкцией по этому вопросу желающие могут ознакомиться на веб-ресурсе Банкрот Консалт.



Учитывая кризис, который уже многие годы бушует в стране, многим должникам не удается выполнение взятых обязательств перед кредиторами. Поэтому они вынуждены прибегнуть к процедуре банкротства. Подобная возможность предоставляется любому физ. лицу, который является гражданином РФ. Регулируется данное направление 127 статьей Федерального Закона. Это сравнительно новое положение, в котором оговариваются обязанности и финансовые права каждого гражданина. Для грамотного пользования собственными правами, а также недопущения серьезных ошибок в своих действиях требуется доскональное изучение данного законодательства. Помогут в этом высококвалифицированные юристы Банкрот Консалт.

