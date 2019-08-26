Сегодня многие наши сограждане не могут выполнять взятые в свое время кредиты и задолженности. Они не в состоянии покрывать ежемесячные платежи, а долги растут, начисляются пенни и штрафы. В подобных ситуациях может выручить объявление себя банкротом. Такая процедура позволяет гражданам избавиться от старых задолженностей и вновь обрести платежеспособность. Уже около четырех лет россияне имеют возможность воспользоваться процедурой банкротства. Чтобы понять нюансы данной процедуры, достаточно ознакомиться с этим обзором банкротство-физических.рф. Выгоду от такой процедуры получает не только физ. лицо, но и его кредитор. Должник полностью освобождается от обязательств, а банковская организация может воспользоваться возможностью закрытия безвозвратного долга.



Банкротство является довольно сложной процедурой, требующей много времени и учета множества нюансов. Поэтому важно заранее разобраться в этапах этой сложной процедуры и только после этого приступать к делу. Статус банкрота по действующему законодательством сможет получить любой гражданин, у которого имеется трехмесячная просрочка по кредитной задолженности, полумиллионный долг, отсутствие возможности выполнения взятых долговых обязательств перед кредиторами или же общая сумма долга превысила стоимость имущества.



Процедуру банкротства в случае превышения полумиллионного лимита следует начинать в тридцатидневный срок. Однако одной из наиболее распространенных ошибок является уверенность должников в стопроцентном одобрении его заявления о банкротстве. Это далеко не так. Суд внимательно рассматривает подобные дела и проверяет мельчайшие детали. Недобросовестные, фиктивные должники, действующие преднамеренно, получат отказ. Сама процедура проходит поэтапно, поэтому длится достаточно долго. Только подготовительный этап занимает до двух месяцев. Следующими этапами являются реструктуризация долгов, которая требует около трех месяцев и реализация имущества, на что уходит до полугода. Следовательно, статус банкрота вы сможете получить на ранее, чем восемь месяцев. А в некоторых ситуациях сроки затягиваются по разным причинам.



Полученная после реализации имущества сумма полностью отчисляется на погашение задолженности. Сохранить его потенциальному банкроту не удастся не при каких обстоятельствах. Даже если он получит статус банкрота, судебные приставы все равно конфискуют имущество и выставят его на продажу, если этого не сделает раньше кредитор. Банкротство позволяет физ. лицам полностью очиститься от испорченной кредитной истории и начать новую финансовую жизнь.

