Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Процедура банкротства: от А до Я




Процедура банкротства: от А до Я
13 Декабря 2019

Сегодня многие наши сограждане не могут выполнять взятые в свое время кредиты и задолженности. Они не в состоянии покрывать ежемесячные платежи, а долги растут, начисляются пенни и штрафы. В подобных ситуациях может выручить объявление себя банкротом. Такая процедура позволяет гражданам избавиться от старых задолженностей и вновь обрести платежеспособность. Уже около четырех лет россияне имеют возможность воспользоваться процедурой банкротства. Чтобы понять нюансы данной процедуры, достаточно ознакомиться с этим обзором банкротство-физических.рф. Выгоду от такой процедуры получает не только физ. лицо, но и его кредитор. Должник полностью освобождается от обязательств, а банковская организация может воспользоваться возможностью закрытия безвозвратного долга.

Банкротство является довольно сложной процедурой, требующей много времени и учета множества нюансов. Поэтому важно заранее разобраться в этапах этой сложной процедуры и только после этого приступать к делу. Статус банкрота по действующему законодательством сможет получить любой гражданин, у которого имеется трехмесячная просрочка по кредитной задолженности, полумиллионный долг, отсутствие возможности выполнения взятых долговых обязательств перед кредиторами или же общая сумма долга превысила стоимость имущества.

Процедуру банкротства в случае превышения полумиллионного лимита следует начинать в тридцатидневный срок. Однако одной из наиболее распространенных ошибок является уверенность должников в стопроцентном одобрении его заявления о банкротстве. Это далеко не так. Суд внимательно рассматривает подобные дела и проверяет мельчайшие детали. Недобросовестные, фиктивные должники, действующие преднамеренно, получат отказ. Сама процедура проходит поэтапно, поэтому длится достаточно долго. Только подготовительный этап занимает до двух месяцев. Следующими этапами являются реструктуризация долгов, которая требует около трех месяцев и реализация имущества, на что уходит до полугода. Следовательно, статус банкрота вы сможете получить на ранее, чем восемь месяцев. А в некоторых ситуациях сроки затягиваются по разным причинам.

Полученная после реализации имущества сумма полностью отчисляется на погашение задолженности. Сохранить его потенциальному банкроту не удастся не при каких обстоятельствах. Даже если он получит статус банкрота, судебные приставы все равно конфискуют имущество и выставят его на продажу, если этого не сделает раньше кредитор. Банкротство позволяет физ. лицам полностью очиститься от испорченной кредитной истории и начать новую финансовую жизнь.

.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Признание банкротом... - . (+42)
Преимущества банкротства... - . (+49)
Банкротство физических лиц... - . (+45)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 2 часа назад
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
Иркутск (путеводитель)... - 20:30, 2 Декабря 2019
Автошоу в Киеве 2012... - 14:46, 8 Ноября 2019
Спроси большого начальника ГАИ... - 23:59, 30 Октября 2019
Самуи (Путеводитель)... - 23:52, 30 Октября 2019
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:50, 30 Октября 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:23, 19 Октября 2019
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 15:39, 7 Октября 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 17:39, 26 Августа 2019
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке