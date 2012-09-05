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Протекание износа
26 Марта 2017
Теги: авто

Первая стадия: приработка поверхностей. Характеризуется ускоренным износом вершин неровностей, что приводит к быстрому увеличению зазора, обеспеченного при сборке.

Вторая стадия: период нормальной работы. Характеризуется замедленным износом трущихся поверхностей. На этом этапе большое влияние на износ деталей оказывают условия смазки трущихся поверхностей. Шероховатость трущихся поверхностей приобретает некоторое оптимальное значение. Привыкли все делать без помощи специалистов? Вот так и тюнингуем автомобиль самостоятельно. В этом нет ничего сложного. Достаточно будет воспользоваться простыми рекомендациями и дело сделано.

Третья стадия: период катастрофического износа. Наступает вследствие зацеплений или сколов трущихся поверхностей. Эта стадия заканчивается разрушением трущейся пары и, как правило, отказом изделия.

Приработка поверхностей деталей — первая стадия протекания износа, в процессе которого быстро изнашиваются вершины профиля шероховатости, так как несущая поверхность мала. Работоспособность трущихся поверхностей во многом определяется их микрогеометрией .

Происходит приработка поверхностей с интенсивным выделением продуктов износа . По этой причине вновь собранные изделия эксплуатируют на щадящих режимах. В процессе испытаний  следует назначать специальные режимы работы изделия для приработки поверхностей соединений, например, лабиринтных уплотнений.

Период нормальной работы соединения — стадия протекания износа, при которой шероховатость трущихся поверхностей приобрела некоторые оптимальные параметры. Одной из задач разработчиков изделия является определение в процессе испытаний этих оптимальных параметров шероховатости, чтобы назначать их при изготовлении деталей.

Катастрофический износ поверхностей соединения — период эксплуатации изделия, когда на трущихся поверхностях появляются раковины, сколы и другие заметные дефекты. Износ таких поверхностей резко возрастает и наступает их разрушение и, как следствие, отказ соединения. Изделие выходит из строя, так как происходит или заклинивание подвижных соединений, или резко увеличивается момент трения. Трущиеся поверхности изнашиваются, даже находясь в условиях смазки. Лишь строгое соблюдение условий эксплуатации  может «отсрочить» момент наступления катастрофического износа трущихся поверхностей.

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