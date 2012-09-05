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Пропускают киловатт
30 Декабря 2021
Теги: авто

Фирма «Audiopipe» представила серию новых автомобильных конденсаторов. Для инсталляции аудиосистем «Audiopipe» выпускает конденсаторы большой емкости. Как известно, современные усилители на кратковременных «пиках» сигнала могут потреблять значительный ток, который не в состоянии моментально обеспечить даже самый мощный аккумулятор. И какими бы толстыми ни были «звуковые» провода, питающие «усилок», они все равно обладают сопротивлением, то есть в момент импульса падение напряжения неизбежно.

В результате в работе усилителя могут возникнуть так называемые проваты. Поэтому, когда аудиосистема воспроизводит мошные басы, возможны искажения звука, вызванные тем, что мощность батареи недостаточна для обеспечения необходимой скорости нарастания выходного сигната.

Устранить это явление помогает конденсатор большой емкости, под ключаемый параллельно цепи питания усилителя. Внутреннее сопротивление «кондера» настолько маю, что импульсный ток «отдается» усилителю моментально, тем самым сглаживая возможные провалы. Также в ассортименте «Audiopipe» представлены межблочные, акустические и силовые кабели, соединительные разъемы, гайки, болты, клеммы иготовые установочные наборы, в том числе рассчитанные на большие (до 1000 Вт) уровни мощности.


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