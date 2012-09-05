Бетторам букмекер GG Bet предоставляет возможность воспользоваться специальным промокодом на ггбет http://gg-bett.com/, который они смогут использовать для получения дополнительного профита через актуальное зеркало платформы. Благодаря такому промокоду вам не придется рисковать собственными сбережениями, делая онлайн-ставки с использованием такого профита. Однако для входа на официальный веб-сайт и использования промокода ggbet, вам придется посетить зеркало виртуального букмекера, чтобы обойти блокировку ресусра регулирующими органами.





Витрина промокодов

С виртуальной витриной промокодов желающие смогут ознакомиться через официальный веб-сайт GG Bet. Для них администрация виртуальной конторы создала специальную категорию, в которой собрало все актуальные промокоды. Кроме этого бетторы могут обменять или же приобрести бонусные комбинации. После получения промокода бетторы смогут воспользоваться акционными предложениями для получения джекпота, серии онлайн-ставок, уникальными возможностями для пари на различные спортивные дисциплины, повышенные коэффициенты или же мгновенные авансы. Купить промокоды можно за баллы. Реальные деньги для этого не принимаются. Под каждым вариантом указывается минимальная стоимость профита.

Чтобы приобрести специальную комбинацию, нужно воспользоваться опцией Получить, которая находится напротив интересующего вас предложения. Так называемые промобаллы букмекер начисляет бетторам, проявляющим активность. В зависимости от частоты заключения онлайн-пари, а также размера коэффициентов и суммы онлайн-ставок определяется количество очков, которые поступают игрокам на бонусные счета. Кроме этого виртуальный букмекер ggbet проводит различные акции, принять участие в которых может любой зарегистрированный пользователь конторы. Вместе с бонусными баллами они получают даже ценные призы.

Получить промокод GG Bet может также каждый новичок сразу после завершения регистрационной процедуры. Размер бонуса составляет 5 тыс. руб. Однако сумму денежного приза можно увеличить до 6500 рую. С этой целью во время регистрационной процедуры беттор должен ввести промокод в специальное поле электронной анкеты. Такие промокоды часто выкладывают сайты-партнеры виртуальной конторы. Средства поступают беттора сразу после пополнения игорного счета. При этом сумма пополнения должна быть равна 6500 руб, но не превышать ее. Пользователям также предлагается покупка фрибетов через виртуальную витрину. Однако часто букмекер сам начисляет фрибеты в виде бонусов на дни рождения или же иные знаменательные даты.