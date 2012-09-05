Грунт вымывает водой, под воздействием сил природы он осыпается, становится более рыхлым. Структура насыпи меняется. Среди современных способов фиксации грунта на местности актуально берегоукрепление шпунтом, георешеткой, геосеткой и другими материалами. Выбор индивидуален. Вот и в случае прокладки садовых дорожек стоит задуматься о сохранении их целостности. Ландшафтные работы пройдут проще и быстрее, если использовать георешетку.

Этот материал появился относительно недавно, но довольно быстро стал популярным и востребованным. Применение георешетки позволяет предотвратить осыпание грунта. Чтобы предотвратить оползни, нужно укрепить берег габионами, а садовые дорожки – объемной ячеистой решеткой, которая сверху засажена растительностью. Есть и плоские изделия, но они не подходят. Для крепежа используют анкеры из стали, пластика или стеклопластика.





Чем хорош укрепительный материал?

Остановились на георешетке? Разумный выбор. Изделие прослужит вам более 50 лет. Оно долговечно. Отличается простотой монтажа. Достаточно растянуть покрытие, прикрепить анкерами и засыпать наполнителем. Заказать георешетки здесь для возведения дорожек можно приятной цене. Это еще одно преимущество данного способа борьбы с осыпанием. Изделие легко транспортировать: рулоны весят мало. Они выдерживают большие нагрузки и удобны в эксплуатации.

Геоерешетка сохраняет свои характеристики при любых погодных условиях. Она универсальна: пригодится и при устройстве садовых дорожек, и при создании и благоустройстве других ландшафтных зон. Щелочь, плесень, кислотные растворы, грибок – всё это никак не влияет на целостность конструкции. Покрытие хорошо еще тем, что на его поверхности не образуется луж и грязи. Укрепительный материал подлежит ремонту и восстановлению.





Где применяется георешетка?

Об универсальности изделия уже было сказано. Укрепительная конструкция востребована в ландшафтном дизайне. Её используют во время строительства дорог. Берегоукрепление тоже не обходится без этого изделия. Предотвращение оползней со склонов происходит аналогичным способом. Стройте многоуровневые террасы, создавайте парковые дорожки – и всё это при помощи георешетки. Даже устройство спортивных площадок пройдет быстрее, если использовать этот материал.





Что нужно знать о монтаже конструкции?

Современный материал состоит из множества ячеек. Их размер определяется высотой склона, который нужно укрепить. Чем выше берег, тем более крупными будут ячейки. Кстати, их нужно проверить на растяжение. Только после этого можно закладывать заполнитель. Его укладывают ровно, следят за тем, чтобы прилегание к грунту было максимальным. Лучше использовать заполнитель в избытке, ем в дефиците. Потом его просто нужно утрамбовать. Высота, с которой производится засыпка, не должна быть больше 1 метра. В случае создания на загородном участке садовых дорожек этот процесс можно выполнить вручную.



