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Прокладка трассы
7 Августа 2019
Теги: авто

На нанесенной трассе графически разбивают пикетаж и по его данным, определяя отметки по горизонталям, строят продольный профиль местности, на которой наносят проектную линию. На этом первый этап проектирования можно считать законченным. В задачу второго этапа входит взаимная увязка плана и профиля трассы, которую выполняют с учетом намеченных ранее ландшафтных бассейнов. Плавность обеспечивают в пределах бассейнов. На участках перехода из одного ландшафтного бассейна в другой соблюдают принципы зрительного ориентирования — направление дороги должно быть ясно за пределами непосредственной видимостей.

Работу выполняют на плане местности на основании построения схематизированных продольных профилей сопрягаемых участков. Изменяя положение вершин горизонтальных и вертикальных кривых, следует добиваться, чтобы смещение их середин не превышало допустимой величины, а длины по возможности совпадали. При увязке длин следует изменять ту из кривых, положение которой легче поддается корректировке без выполнения больших земляных работ. Чаще всего приходится оставлять без изменения положение трассы в продольном профиле, так как изменение радиусов вертикальных кривых всегда связано с необходимостью разработки выемки или устройства насыпи. Часто положение углов, принятых на выпуклых участках профиля, можно не менять, если удастся настолько увеличить длину кривой в плане, чтобы перекрыть ею вертикальную кривую.

В откорректированную трассу в плане вновь вписывают по шаблонам круговые и переходные кривые, причем пикетаж определяют точно, составляя ведомость прямых и кривых с использованием ЭВМ или вспомогательных таблиц. После этого окончательно строят продольный профиль и наносят проектную линию.


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