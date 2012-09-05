Случай из серии «нарочно не придумаешь» произошел в польском городке Бытов. Один из местных автолюбителей, основательно «заправившись» в пивной, сел в свой Fiat и отправился домой. При этом он даже не заметил, что пока «наливался» хмельным напитком, воры сняли у машины... оба задних колеса.

Тревогу поднял один из встречных водителей, с изумлением увидевший, как крошечный Fiat едет, оставляя за собой два столба искр. Полиции удалось задержать выпивоху лишь около его дома, расстояние до которого от пивной составляло больше семи километров.

Узнав, что задние колеса машины похищены, водитель невероятно изумился и никак не мог поверить утверждениям стражей порядка, что он двигался в «чрезвычайном» режиме. Впрочем, ничего удивительного в этом нет: проведенный анализ показал, что содержание алкоголя в его крови превышало предельно допустимую норму почти в пять раз. В итоге полицейские завели сразу два дела — об украденных колесах и о езде в нетрезвом состоянии.