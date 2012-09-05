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Прокат машин
11 Февраля 2017
Теги: авто

Россияне по-достоинству оценили преимущества услуги проката машин и пользуются такой услугой довольно часто. Особенно полезна аренда авто в случае отсутствия личного транспорта. Это обходится гораздо дешевле, чем услуги такси. При этом такой сервис более удобен, так как водитель чувствует полную свободу. ГлавПрокат предлагает каждому желающему аренду разных марок и моделей авто на любые сроки. У нас имеется большой автопарк и привлекательные тарифы, позволяющие экономить средства и получить подходящий для ваших задач автотранспорт. 

Мы занимаемся прокатом машин без водителей. Это особо подходящий вариант в ситуациях, когда личное ТС находится в ремонтной мастерской или же полностью отсутствует. Благодаря такой услуге вы сможете остаться мобильными. Аренда авто в ГлавПрокате http://www.GlavProkat.ru/ позволит вам забыть о графике общественного транспорта, свободно перемещаться по разным районам города или же области, экономить денежные средства на дорогостоящие услуги такси. Каждый автомобиль, представленный в нашем автопарке, проходит систематическую проверку и находится в идеальном состоянии. 

Наша компания предлагает семьям прокат минивэна без водителя, а также современные модели таких известнейших марок, как BMW, Мерседес, Шевроле, КИА, Хендай и Лада. Каждая из наших машин имеет возраст не более двух-трех лет. Эти авто находятся в идеальном техническом состоянии. После оформления договора аренды заказчик получает чистую и заправленную машину. С учетом ваших пожеланий и финансовых возможностей, наши менеджеры подберут наиболее подходящую модель перечисленных выше марок. Если вы желаете сэкономить на аренде побольше, можете остановить свой выбор на экономкласс. В данной категории представлены бюджетные хетчбэки, универсалы и седаны. Прокат таких моделей обойдется вам гораздо дешевле, чем дорогих авто. Это обусловлено экономичностью и низкой стоимостью данного транспорта. 

Модели среднего класса выглядят гораздо солиднее. В данную категорию мы собрали внедорожники и кроссоверы, которые отличаются высоким уровнем комфорта, прекрасным дизайнерским оформлением и отличными ходовыми качествами. Такие машины подойдут не только для работы, но и для посещения разных торжественных мероприятий. Представительские кроссоверы и седаны идеально подходят для деловых встреч или же корпоративов высочайшего уровня. Такие авто мы объединили в бизнес-класс. Соответственно их аренда обойдется вам дороже, чем моделей перечисленных выше категорий.

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