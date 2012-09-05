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Прокат легковых автомобилей
22 Декабря 2021
Теги: авто

Прокат легковых автомобилей является основным направлением работы «Skv-Rent». Компания предлагает услуги проката автотранспорта эконом-класса, бизнес-класса и класса-люкс в отличном состоянии.


Значение арендных услуг

Содержание собственного транспорта обходится дорого. Оно включает в себя налоговые затраты, страхование, затраты на заправку, технический осмотр и ремонт. Очень часто эти затраты не оправдывают себя. Аренда легковых авто может решить все эти проблемы, и стать одним из методов экономии на обслуживании авто.

Причиной для того, чтобы заказать прокат автомобиля без водителя, является деловая рабочая поездка, тест-драйв понравившегося авто или поломка собственного транспорта. Прокат легковых автомобилей здесь https://skv-rent.by/catalog/legkovyye – станет отличным решением возникших проблем.


Достоинства аренды легкового автомобиля в «Skv-Rent»

К преимуществам относятся:

  • систематический технический осмотр машин;
  • чистый салон;
  • наличие автоматической коробки передач;
  • машина оборудован акустической системой, кондиционером, навигатором, автокреслом, огнетушителем, аптечкой;
  • большой автопарк: от эконом-класса до VIP авто;
  • страхование входит в услугу.

Порядок оформления проката

Арендовать легковую машину имеет право гражданин, индивидуальный предприниматель или организация. При заключении договора необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и водительские права с опытом вождения не меньше года. В компании возможна аренда на несколько часов, дней, недель, а также имеется долгосрочная аренда на период до одного месяца.

Возможен прокат с правом выкупа. Такой вид аренды является альтернативой автокредитам, и дает возможность стать обладателем автомобиля лицам с отрицательной кредитной историей. При оформлении лизинга не нужно предоставлять справку о доходах и не требуется поручительство.

Наша компания предлагает следующие услуги:

  • постоянные клиенты получают бонусы;
  • все документы быстро оформляются;
  • возможность удаленного бронирования;
  • гибкие расценки.
  • Стоимость услуги автопроката.

Конечная цена услуги зависит от марки авто, периода ее проката, а также дополнительных функций. Оплата производится наличным и безналичным путем (с использованием карты, переводом на расчетный счет).

Прокат транспортного средства дает возможность решить срочные задачи, которые требуют наличия технически исправного автомобиля. Менеджеры компании «Skv-Rent» ответят на все возникшие вопросы.


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