Прокат легковых автомобилей является основным направлением работы «Skv-Rent». Компания предлагает услуги проката автотранспорта эконом-класса, бизнес-класса и класса-люкс в отличном состоянии.





Значение арендных услуг

Содержание собственного транспорта обходится дорого. Оно включает в себя налоговые затраты, страхование, затраты на заправку, технический осмотр и ремонт. Очень часто эти затраты не оправдывают себя. Аренда легковых авто может решить все эти проблемы, и стать одним из методов экономии на обслуживании авто.

Причиной для того, чтобы заказать прокат автомобиля без водителя, является деловая рабочая поездка, тест-драйв понравившегося авто или поломка собственного транспорта. Прокат легковых автомобилей здесь https://skv-rent.by/catalog/legkovyye – станет отличным решением возникших проблем.





Достоинства аренды легкового автомобиля в «Skv-Rent»

К преимуществам относятся:

систематический технический осмотр машин;

чистый салон;

наличие автоматической коробки передач;

машина оборудован акустической системой, кондиционером, навигатором, автокреслом, огнетушителем, аптечкой;

большой автопарк: от эконом-класса до VIP авто;

страхование входит в услугу.





Порядок оформления проката

Арендовать легковую машину имеет право гражданин, индивидуальный предприниматель или организация. При заключении договора необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и водительские права с опытом вождения не меньше года. В компании возможна аренда на несколько часов, дней, недель, а также имеется долгосрочная аренда на период до одного месяца.

Возможен прокат с правом выкупа. Такой вид аренды является альтернативой автокредитам, и дает возможность стать обладателем автомобиля лицам с отрицательной кредитной историей. При оформлении лизинга не нужно предоставлять справку о доходах и не требуется поручительство.

Наша компания предлагает следующие услуги:

постоянные клиенты получают бонусы;

все документы быстро оформляются;

возможность удаленного бронирования;

гибкие расценки.

Стоимость услуги автопроката.

Конечная цена услуги зависит от марки авто, периода ее проката, а также дополнительных функций. Оплата производится наличным и безналичным путем (с использованием карты, переводом на расчетный счет).

Прокат транспортного средства дает возможность решить срочные задачи, которые требуют наличия технически исправного автомобиля. Менеджеры компании «Skv-Rent» ответят на все возникшие вопросы.



