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Прокат авто
16 Февраля 2017
Теги: авто

Столичная компания RENT24UA предлагает желающим оформление разных моделей авто в прокат оперативно и по доступной стоимости. Наш автопрокат старается придерживаться доверия и честности по отношению к своей клиентуре, предлагая каждому из них выгодные условия аренды ТС в Киеве. Исходя из этого, мы относимся к желающим взять в авто в прокат с максимальным вниманием. Именно по этой причине большинство из них превращается в наших постоянных заказчиков. Мы предлагаем наши авто без шоферов. Выбрать наиболее подходящую модель вы сможете в нашем огромном автопарке. 

Наша аренда авто сегодня считается наиболее востребованной услугой среди киевлян. У нас вы сможете выбрать наиболее подходящий &amp;quot;на подмену&amp;quot; автомобиль, оформив при этом долгосрочный договор. В нашем автопарке представлены образцы разных классов, которые идеально подойдут не только для обычных поездок, но и для корпоративов или же деловых встреч. Кроме этого мы предлагаем своей потенциальной клиентуре авто с водителем rent24ua2. Такая услуга особо востребована компаниями или же организациями, которые нуждаются в транспортировке коллективов или же экскурсионных групп. Таким заказчикам мы предлагаем удобные и комфортабельные микроавтобусы с водителями. 

Еще одна услуга, которую мы предлагаем заинтересованной клиентуре - это прокат автобусов. Подобный транспорт поможет организовать перевозку делегаций или же партнеров на загородные торжественные мероприятия. Кроме этого наши специалисты занимаются изготовлением именных номеров. Это эксклюзивные номера, имеющие соответствующие официальные разрешения. У нас вы сможете арендовать авто разных моделей или же классов. Они выпускаются отечественными, азиатскими, американскими и европейскими брендами. Мы предоставляем транспорт максимально оперативно, оформляя необходимую документацию грамотно и быстро.

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