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Производство заготовок шестерён
9 Июня 2018
Теги: авто

Заготовки ведущих конических шестерён составляют одно целое с валами и отковываются из круглого проката, причём шестерня высаживается. Как правило, эта высадка должна производиться в трёх ручьях, чтобы получить удовлетворительное расположение волокон. Заготовки для ведущих конических шестерён с хвостовиком и задней дополнительной шейкой оттягиваются по концам. Заготовки больших конических шестерён также изготовляются из круглого проката. Сначала отрезаются диски, которые расплющиваются, а затем из них штампуются кольца в закрытых штампах. Кольцо штампуется с выступом, за который оно удерживается при штамповке; этот выступ и облой по окружности удаляются в обрезном штампе. Кольца, откованные таким образом, могут быть подвергнуты раскатке для получения более точных размеров; волокна в них расположены радиально и дают достаточно прочные зубья.

После окончания механической обработки шестерни цементуются в ящиках в твёрдом карбюризаторе или в печах газовой цементации. Цементация производится при температуре 910 — 930° С. Ведущие конические шестерни обычно охлаждаются в масле непосредственно из карбюризатора. Венцы также иногда охлаждаются непосредственно из карбюризатора, но на некоторых заводах их охлаждают вместе с ящиками, затем нагревают вторично до 760—800° С и закаливают в масло. Венцы всегда охлаждаются в закалочных прессах, чтобы уменьшить коробление. Если венцы закаливаются непосредственно из карбюризатора, они должны быть от него очищены проволочной щёткой. При газовой цементации шестерни проходят через печи, содержащие смесь газов, науглероживающих раскалённую поверхность металла. После газовой цементации шестерни закаливаются в масло непосредственно из печи. Иногда шестерни отпускаются после закалки при сравнительно низкой температуре 135—150° С; поверхность зубьев после отпуска должна выдерживать испытание стандартным напильником. Многие заводы не применяют отпуска для шестерён.


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тут были комменты. RIP!






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