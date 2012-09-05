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Производственная программа фирмы
5 Сентября 2018
Теги: авто

Производственную программу фирмы сегодня обеспечивает целый комплекс, включающий в себя дизайнерский центр, автоматизированные механосборочные цеха, три сборочных конвейера и солидную испытательную базу. Все без исключения оригинальные детали и узлы проходят сертификацию на предмет соответствия требованиям европейских стандартов, а сам автомобиль «продувается» в аэродинамической трубе и в обязательном порядке проходит весь комплекс испытаний.

По сложившейся традиции, новый дизайн выполняется с подчеркнуто спортивным уклоном,и это, пожалуй, главное, что подкупает клиентов. Все это касается даже самой скромной модели — Corsa. Главное, что Corsa сохраняет при этом органичность: все новые детали никоим образом не придают маленькой машине излишнюю спортивную агрессивность, но делают автомобиль еще более живым и даже дружелюбным. Интересует прокат без залога? В компании Пилот-Авто вам предложат самые выгодные условия сотрудничества.

Работа начинается с кузова, который поступает сюда в разобранном виде. Первый важный этап — особая антикоррозионная обработка, причем фирма Irmscher дает специальную гарантию на стойкость деталей к коррозии. Затем — покраска. Цветовая гамма подбирается сугубо индивидуально, в строгом соответствии с будущим внешним видом. Придание автомобилю нового облика осуществляется с помощью набора дополнительных или полностью заменяющих базовые панелей, молдингов и декоративных накладок, монтаж которых производится по так называемой навесной технологии. Даже для модели Corsa этот набор весьма внушителен: облицовка радиатора, фальшпорогк, две разновидности передних и задних бамперов, отличающихся друг от друга формой нижнего спойлера. Для варианта Corsa А предусмотрена еще и замена стандартных блок-фар на комбинацию из четырех круглых. Желая сделать «малышку» веселой и дружелюбной, дизайнеры Irmscher особое внимание уделили цветовой гамме, порой с откровенно «пляжным» сочетанием цветов. Последний вариант тюнинга разработан для новейшей заводской модели Corsa, представленной в этом году.

                                                        

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тут были комменты. RIP!






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