Производственная погрешность — погрешность обработки, возникающая под действием производственных факторов. Число этих факторов зависит от уровня их детализации. В большинстве случаев рассматривают следующие факторы:

неточности станка;

неточности приспособлений для заготовки и для режущего инструмента;

неточности режущего инструмента;

неточности заготовки;

деформации станка, приспособления, инструмента и заготовки;

температурные деформации;

деформации от внутренних напряжений;

неточности установки режущего инструмента на размер;

неточности измерения размера.

Постоянная погрешность обработки партии деталей — погрешность, при которой погрешности деталей, входящих в обрабатываемую партию деталей, одинаковы. Такая погрешность возникает под действием неизменных факторов во время обработки всей партии, например, неточная установка режущего инструмента на размер при наладке операции. Наряду с постоянной погрешностью существуют закономерно изменяющиеся погрешности и случайные.

Систематическая погрешность — постоянная и закономерно изменяющаяся погрешность. Постоянные погрешности одинаковы для всех деталей, входящих в данную партию. Закономерно изменяющиеся проявляют себя видимой закономерностью изменения размеров деталей. Существует правило сложения систематических погрешностей, согласно которому эти погрешности суммируются алгебраически, т. е. с учетом их знака .