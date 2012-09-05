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Производственная погрешность
5 Апреля 2017
Теги: авто

Производственная погрешность — погрешность обработки, возникающая под действием производственных факторов. Число этих факторов зависит от уровня их детализации. В большинстве случаев рассматривают следующие факторы:

 неточности станка;

 неточности приспособлений для заготовки и для режущего инструмента;

 неточности режущего инструмента;

 неточности заготовки;

 деформации станка, приспособления, инструмента и заготовки;

 температурные деформации;

 деформации от внутренних напряжений;

 неточности установки режущего инструмента на размер;

 неточности измерения размера.

Постоянная погрешность обработки партии деталей — погрешность, при которой погрешности деталей, входящих в обрабатываемую партию деталей, одинаковы. Такая погрешность возникает под действием неизменных факторов во время обработки всей партии, например, неточная установка режущего инструмента на размер при наладке операции. Наряду с постоянной погрешностью существуют закономерно изменяющиеся погрешности и случайные.

Систематическая погрешность — постоянная и закономерно изменяющаяся погрешность. Постоянные погрешности одинаковы для всех деталей, входящих в данную партию. Закономерно изменяющиеся проявляют себя видимой закономерностью изменения размеров деталей. Существует правило сложения систематических погрешностей, согласно которому эти погрешности суммируются алгебраически, т. е. с учетом их знака .


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