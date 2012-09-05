Производительность труда существенно колеблется в зависимости от вида перевозок, типа АТП и других факторов. Производительность труда ремонтных рабочих в автобусных междугородных предприятиях первого класса (с 1960 по 1970 г.) увеличилась на 22%, а водителей —- всего на 5%.

В таблице приведены данные о производительности труда ремонтных рабочих в грузовых автотранспортных компаниях 1 класса, имеющих максимальный валовой доход за 1973 г. Из этих предприятий, получивших название «Лучшие 100» (Тор 100) выбрано по пять предприятий, занявших первые и последние места, а также пять, имеющих минимальное отношение расходов к доходам. На этих предприятиях в среднем на одного ремонтного рабочего приходится 9—10 приведенных автомобилей (с учетом прицепного состава) или 5,8—6,3 автомобилей и тягачей. При этом среднегодовой пробег автомобиля и тягача па одного ремонтного рабочего составляет 0,5—0,6 млн. км.

Данные журнала «Дизель Еквипмент Суперинтендент» по 189 ведущим компаниям транспорта общего пользования, которые получают до 40% дохода всех компаний, имеют около 60 тыс. тягачей и более 170 тыс. ед. прицепного состава, показывают, что при среднегодовом пробеге тягача 90—95 тыс. км на одного ремонтного рабочего приходится три тягача или 5,1 приведенных автомобилей и около 0,4—0,45 млн. км годового пробега.