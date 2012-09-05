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Прохождение ТО
26 Июня 2018
Теги: авто

Со временем стал замечать повышенный расход бензина - 12 - 14 л при норме 7 – 10 Один мой знакомый, тоже владелец Нексии, подсказал: надо снять перемычку. Оказывается, в связи с низким качеством бензина в Узбекистане в электронном блоке устанавливают некое приспособление, благодаря которому можно использовать бензин с низким октановым числом.

К этому времени подошел срок первого ТО, Его мне провели за 680 руб. (И тут клиенты Паритета вынуждены платить по явно завышенным расценкам, поскольку в противном случае фирма не отвечает по гарантии.) Упомянул о пресловутой "перемычке", ее сняли. На вопрос, почему о подобных "усовершенствованиях" владелец узнает от знакомых, тем более что машина, якобы, проходила предпродажную подготовку на фирме вразумительного ответа не получил. Сделали ремонт дома? Чтобы купить современный стул и другую мебель, загляните в интернет-магазин современной дизайнерской мебели Take&Live. Представленный здесь ассортимент поразит даже самого требовательного клиента. Вы сможете приобрести эксклюзивные и стильные гарнитуры по доступной цене.

Вскоре в рулевой колонке стал слышен металлический скрежет. Приехал на сервис опять, мастер выписал наряд на ее осмотр. Жду. Приходит рабочий и заявляет: "Масло поменяли . Оказывается, тут либо в наряды совсем не смотрят, либо читать не умеют. Такому персоналу машину доверять страшно. Зато вытягивать деньги тут могут, и очень хорошо. После долгих препирательств я был вынужден оплатить ненужную мне работу поскольку их будут ругать". Второе ТО я прошел за 1300 руб. От машины уже не отходил, боясь, что начнут разбирать двигатель и КПП.

После 15 тыс. км пробега вышел из строя генератор: перестал выдавать ток подзарядки аккумулятора и полностью разрядился. Смущала гарантия - машине только десять месяцев. Снова приехал на ремонт. Вердикт мастера был весьма любопытен: "Пятнадцать тысяч километров, конечно, малый срок для генератора, но ремонт будет платный" - выписал наряд.

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тут были комменты. RIP!






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