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Прохождение идентификации в онлайн-казино BETWINNER
29 Сентября 2020
Теги: Игры

Интернет-казино BETWINNER в индустрии азарта известно с 2018 года. За пару лет клуб обрел своих поклонников, став одним из самых успешных новичков в этой области. Несмотря на очевидный акцент в пользу спортивных тотализаторов, на сайте BETWINNER можно испытать удачу и в покере, и в красочных слотах, а также турнирах и лотереях.

На сайте онлайн-казино действует 2 режима игры: демо и с вводом реальных денег. Тем, кто не желает играть в бесплатные версии слотов, следует зарегистрироваться в системе. Регистрация открывает доступ ко всем сервисам, включая ставки на спорт. Незарегистрированные пользователи могут насладиться лишь пробными версиями игровых автоматов. Для вывода крупных сумм одной регистрации недостаточно: требуется представить свои документы, чтобы идентифицироваться в системе.


Как зарегистрироваться в казино?

Регистрация на сайте «Бетвинер» не требует особых умений, а для ее прохождения достаточно потратить 5 минут личного времени. Чтобы завести аккаунт, игрокам необходимо найти строку с названием «Регистрация», перейти по ней, а затем заполнить все данные. Что требуется ввести для создания новой страницы игрока:

  • Номер телефона или электронную почту. Эти данные нужны, чтобы завести анкету, а затем подтвердить создание нового личного кабинета.
  • Пароль. Его игрок придумывает самостоятельно. Рекомендуется создавать сложный пароль, используя латинские символы и цифры, включая набор заглавными буквами.
  • Регистрация. Требуется указать страну проживания, город (или другой населенный пункт), улицу, номер дома и квартиры (если есть).
  • Валюта игры. В казино BETWINNER предусмотрено несколько видов валюты, включая рубли, евро, доллары, норвежские кроны, другие виды валют, а также электронные деньги (криптовалюта).
  • ФИО. Полностью, как в паспорте.
  • Согласие с обработкой данных и политикой клуба BETWINNER.

Есть более быстрый способ зарегистрироваться в системе. Для этого необходимо выбрать действующий аккаунт в социальных сетях, подтвердить предоставление данных с сайта администрации BETWINNER и ввести недостающую информацию. В целом, регистрация с сайта BETWINNER (зеркала) занимает не более 5 минут.


Зачем требуется идентификация на сайте онлайн-казино?

Если игрок собирается выводить крупные суммы (свыше 50 000 евро), ему необходимо не только зарегистрироваться в системе, но и пройти идентификацию. Процедура представляет собой представление администрации казино паспортных данных с отправкой скан-копии в личные сообщения.

Идентификация требуется не всегда. Случаи, когда она необходима:

  • Вывод единовременной суммы свыше 10 000 евро (или эквивалент в другой валюте).
  • Вывод за месяц более 50 000 евро.
  • Проблемы с аккаунтов (не входит в систему, ошибки с зачислением выигрыша, неправильный расчет ставок и другие).
  • Подозрение на мошеннические действия (попытка взлома страницы или предоставление данных третьим лицам).
  • Подозрение на дублирующие аккаунты (создание второй и последующих страниц, принадлежащих одному и тому же игроку, согласно правилам клуба, запрещено и влечет к мгновенной блокировке дублей).
  • По требованию администрации казино BETWINNER.

Если работники службы поддержки «Бетвиннера» просят представить фото паспорта, игроку не следует отказывать. В противном случае его доступ в систему может быть ограничен вплоть до блокировки личного кабинета без возможности восстановления.


Как пройти идентификацию?

Идентификацию нельзя назвать обязательной для всех игроков процедурой. Но с ней сталкиваются примерно 45% всех зарегистрированных пользователей, из которых – 100% тех игроков, которые регулярно выводят свыше 10 000 евро. Пройти идентификацию на бетвиннер зеркало довольно просто. Для этого необходимо:

  • Написать администрации онлайн-казино.
  • Дождаться ответа (не более 15 минут).
  • Прикрепить в уведомлении документы (фото паспорта и карточки, на которых часть данных следует прикрыть рукой или куском белого листа).
  • Дождаться обработки запроса.

Прохождение идентификации обычно занимает не более суток. Иногда процесс может затянуться до 72 часов. После того, как администрация проверит документы игрока, ему придет уведомление на телефон или электронную почту.


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