Занятия начались в специально оборудованном зале отеля “Central'’. 25 минут “теории'’ были нескучными и нелишними: нас познакомили с программой зимней подготовки водителей в целом и на день, показали на экране схемы упражнений, которые предстояло выполнять, наконец, продемонстрировали - как правильно сидеть и крутить баранку. После все немного отдохнули, сыграли в казино multi gaminator club, а в 8.15 вся группа, в которой обычно минимум десять человек, максимум - тридцать, по двое в машине, уже отъезжала на 328-х купе к месту тренировки (позже была возможность поупражняться на “пятерке" и “семерке” с механической и автоматической КПП).

По снегу и льду

Минут через десять мы домчались до места: двух просторных снежных площадок, окаймленных хвойным лесом, круто взбирающимся вверх по горным склонам. Они уже были полностью подготовлены: снег утрамбован, кое-где виднелся ледок, конуса под программу первой половины дня расставлены.

Прежде всего инструктор первый и последний раз подошел к машинам (в дальнейшем он корректировал наши действия по рации) и проверил - правильно ли расположился водитель и как он держит руль. Кстати, от этого зависит очень много, особенно в экстремальных ситуациях. Увы, по моим наблюдениям, как раз этими “азами" не владеет большинство водителей, даже если они за рулем много лет.

Впрочем, ликбез на страницах "а” я устраивать не собираюсь: это тот случай, когда лучше раз показать, чем десять - рассказать. Так сложилось, что за несколько месяцев до этой поездки я прошел аналогичные курсы в Москве. И все же мне пришлось всерьез менять некоторые навыки и привычки. Ну, например, пустой номер - притормаживать на скользкой поверхности, не выжимая сцепления, - машина неминуемо уходит в занос. Вы сбросили газ, нажали на тормоз, но задние колеса еще получают достаточно энергии, чтобы “повести" автомобиль. При этом если с педалью газа следует обращаться “нежно”, то с педалью тормоза не стоит церемониться даже на льду: выжав сцепление, смело давите на нее - АБС гарантирует от неприятностей, и машина ни на сантиметр не отклонится от заданного курса.