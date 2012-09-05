Программа, созданная специально для СТО и автосервиса позволяет оптимизировать и ускорить работу таких объектов. С ее помощью пользователи легко смогут оформить заказ-наряд, определить временные нормы ремонта, провести быструю переоценку или же заказать запчасти. Для работы с клинтурой программа использует CRM. Она легко интегрируется с кассами 1С. Такая автосервис программа эффективно используется для расчета стоимости ремонта, заказа-наряда с временными нормами, а также отличается удобной формой TecRMI-базой норм времени. Быстрое оформление заказа-наряда позволяет экономить время клиента.



Используется программа для автосервисов и для отчетности, позволяя печатать любую документацию всего в один клик. При желании можно расширять заказ-наряд, обеспечивая к ним онлайн-доступ. Идеально подходит для учета трудоучастия в каждом заказ-наряде. Если вы не разбираетесь в программе и желаете ее протестировать, можно попробовать ее бесплатно на веб-сайте Автодилер. Временные TecRMI-нормы, встроенные в программу, разработаны партнером компании Автодилер - TecAlliance. Это надежный поставщик цифровых данных по транспортным средствам с мировой известностью. Именно эта высокотехнологичная фирма разработала другое, не менее интересное решение, позволяющее идентифицировать запчасти, которое называется TecDoc. АвтоДилер имеет статус официального лицензированного партнера TecAlliance.



Если вы решите программу автосервис скачать, сможете быстро рассчитывать стоимость будущего ремонта. Такой программный продукт обновляется регулярно в онлайн-режиме. Эффективно используется она и для поиска, учета и заказа запчастей, а также их проценки. От пользователя требуется лишь указать номер детали. После этого программа автоматически выдаст информацию по стоимости детали, его наличия на складе и сроках поставки. Оформление документа возможно с закреплением к нужному заказ-наряду. Отлично подходит программный продукт и для планирования работы менеджеров или записи клиентов. Благодаря ей администрация автосервиса сможет ежедневно составлять список задач и обязанностей менеджерского состава. Такой список обеспечит быстрый доступ к документам и контактам клиентов.



Программа автоматически напоминает пользователям о звонках, позволяя отправлять СМС-сообщения и письма о новых акциях. Данная функция подходит и для проведения опросов. С помощью данного цифрового продукта клиенты смогут записывать автовладельцев на ремонт быстро и легко. Интегрировать программу можно с обязательными для вас оборудованием, программами или же сервисами. Благодаря программе ваш мастер будет принимать авто с уверенностью, зная все о клиенте и истории ремонта транспортного средства. После составления акта дефектовки он сможет предложить необходимые запчасти и ремонтные работы. Все этого позволяет экономить время автовладельца, оценивая стоимость ремонта в считанные минуты.

