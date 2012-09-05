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Программа 1С
4 Марта 2020

Программа 1С

Желая приобрести северное лицензирование для 1С:Предприятие 8, покупатели зачастую не могут понять, возможно ли с этой лицензией начать работу, и включены ли в сервер платформа 1С и пользовательские лицензии.


Что следует приобрести для работы в программе 1С

Если у вас не установлена никакая из программ 1С, тогда изначально необходимо купить основную поставку программного обеспечения. В нее входят: платформа 1С, конфигурация и лицензирование на одно рабочее место. Платформа - это основа системы, на которой разрабатываются различные конфигурации, наполненные необходимыми функциональными возможностями. Лицензия предоставляет возможность начать работу в программе 1С. Если для осуществления деятельности вам достаточно работы одного пользователя в обеспечении, тогда помимо основной поставки можно больше ничего не приобретать.

Для предприятий, где в программе 1С будут работать несколько пользователей, необходимо приобрести дополнительные лицензии для них. Существуют разные виды лицензирования, а именно: с программной защитой и с USB ключом.

Разные версии программ 1С разработаны фирмой 1С для предприятий с разными целями.


Разновидности работы в 1С

Более подробную информацию о версиях рограммы 1С можно найти на сайте https://expert27.ru/programmy-1s-predpriyatie/. Рассмотрим различные типы функционирования программы 1С


Файловый

Приобретая основную поставку ПО, включая покупку добавочных лицензий для работы нескольких пользователей, у вас появится возможность работать в файловом виде обеспечения. В таком случае, посредством установленной платформы открывается информационная база, расположенная в общей папке на сетевом ресурсе. Каждый пользователь осуществляет работу в программе, используя файлы из данной папки. Если число пользователей небольшое (менее десяти), тогда функционирование обеспечения будет проходить беспроблемно. Но в случае большого числа пользователей, очередь на работу с определенным файлом может уменьшить скорость функционирования. А в ситуации с сильным перебоем напряжения, если произойдет отключение компьютера в период записи на файл, он может оказаться повреждённых без возможности восстановления.


Клиент-серверный

В данной разновидности работы программы информационная база располагается на сервере баз данных. Базы бывают разные, к примеру: MicrosoftSQL Server или Postgre SQL. Сервер баз данных является программным обеспечением, в котором осуществляется хранение, корректировка и доступ к находящимся в нем сведениям. Этот тип работы в программном обеспечении является уже трехуровневым, когда как файловый вид состоит из 2-х уровней. Таким образом, платформа обращается уже не к папке с файлами, а к специально разработанному серверу, который затем обращается к серверу информационных баз, после этого обработанный ответ перенаправляется обратно. В критической ситуации, запрос возможно не будет доставлен, но система навряд ли повредится.

Непосредственно дистрибутив такого программного обеспечения входит в основную поставку программы 1С, но, чтобы можно было работать с ним, необходимо приобрести специальное лицензирование на сервер. Существует различные лицензии на сервер. Одна из них - 1С:Предприятие8.3 МИНИ - включает в себя пять подключений. Другие виды поставки лицензий на сервер 1С:Предприятие8 не ограничиваются 5 подключениями, как и прочие поставки северного лицензирования 1С. Таким образом, прежде чем приобретать лицензии на сервер, необходимо установить основную поставку 1С и, при необходимости, приобрести дополнительное число пользовательских лицензий.


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