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Прогнозы на сегодняшние футбольные матчи
22 Мая 2021

Нельзя ставить на футбольные матчи вслепую, не зная прогнозов от специалистов и экспертов. Рассчитывать на прибыль в таких ситуациях не стоит. Портал BettingTools предлагает список футбольных поединков на сегодня вместе с актуальными прогнозами, составленными опытными капперами. В базе сегодняшних матчей вы сможете ознакомиться с актуальными прогнозами и результатами игр чемпионатов Австрии, Дании, Израиля, Испании, Казахстана, Кипра, Фарерских островов, Норвегии, Шотландии, Швеции и Мексики. Здесь также приводятся матчи по Чемпионату МЛС.

Читая прогнозы матчей сегодня вы сумеете правильно определить фаворита и безошибочно оформить онлайн-ставку. Такая игра принесет не только удовольствие, но и солидные выигрыши, которые моментально отобразятся на ваших депозитах. BettingTools позаботился о том, чтобы вы чувствовали себя максимально комфортно, ставя на те или иные футбольные коллективы. Профессиональная команда сервиса занимается внедрением специализированных инструментов, позволяющих вести ставочную аналитику. Здесь любой пользователь сможет узнать инновационные подходы к спортивному прогнозированию.

Бесплатные футбольные прогнозы на BettingTools размещаются ежедневно. Они охватывают десятки турниров со всего мира или Европы. При составлении прогнозов используется метод машинного обучения. Выстроена такая модель на базе статистики уже сыгранных футбольных состязаний. Для каждого матча составляется экспертный прогноз с учетом числа забитых голов и исхода встречи. Кроме этого пользователям ресурса предоставляются уникальные рейтинги футбольных коллективов. Благодаря усилиям экспертов сервиса была разработана система сравнения противоборствующих команд, объединяющая рейтинги защиты и атаки. Благодаря такому рейтингу вы сможете определить реальный уровень каждого коллектива. А это позволит вам создавать максимально точные прогнозы.

Также BettingTools предлагает пользователям онлайн-калькуляторы ставок, незаменимые при расчете экспрессов и прогнозирования победителя матча. Здесь использована основа распределения Пуассона. Также команда BettingTools разработала очень полезные для бетторов инструменты - оптимизатор ставок и альтернативные таблицы турниров. В качестве основы были взяты букмекерские коэффициенты и прогнозирование мест команд с учетом итогов чемпионата. Для любого матча эксперты сервиса выстраивают строгие графики изменений букмекерских коэффициентов на тоталы или же основной исход. Такая информация помогает бетторам выбрать подходящий момент для оформления выигрышной ставки. В разделе Движение коэффициентов вы сможете отслеживать динамику котировок по интересующим вас букмекерским конторам.


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