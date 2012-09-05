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Прогиб рессоры
7 Февраля 2018
Теги: авто

Прогиб рессоры при полной статической нагрузке можно принять равным 1%" (44,5 мм). Если в данном случае мы применим специальную сталь с пределом упругости в 180 000 фунт, на дм2 (12 660 кг/см2) и примем коэффициент безопасности в 3,6, то максимально допускаемое напряжение при статической нагрузке будет равно 180 000/3,6=61 600 фунт, на дм2 (12 650/3,5=3 620 кгісм2). Эта цифра должна быть однако снижена на 20°/о, принимая в расчет напряжения при торможении, ввиду чего максимально допускаемое напряжение при статической нагрузке составит 41 200 фунт, на-дм2 (2 895 кгісм2). В отношении коренного листа рессоры получится отрицательное начальное напряжение порядка 10 000 фунт, на дм2 (700 кгісм2); благодаря этому можно увеличить максимальную величину допускаемого напряжения при статической нагрузке, доведя его до 61 200 фунт, на дм2 (3 596 кг/см2). Такое напряжение будет соответствовать прогибу в 13/4" (44,6 мм), откуда напряжение при прогибе на дюйм (1 см) будет: 51 200 : 1,76 =29 300 фунт, на дм2 (3 695 : 4,45^ = 810 кгісм2).

Напряжение на дюйм (1 см) прогиба для 38-дюймовой рессоры (965 мм), приведенное для материала № 00, очень близко подходит к вычисленной выше цифре. Поэтому мы выбираем материал для коренного листа № 00.

Определяя основные размеры остальных листов, мы должны учитывать то обстоятельство, что более короткие из них будут под действием стягивания рессоры испытывать положительные напряжения. Вследствие этого они должны быть такой толщины (или наоборот столь тонкими), чтобы возбуждаемые в них статической нагрузкой напряжения были меньше допускаемого напряжения в 41200 фунт, (2 895 кг/см2) на дм2 или 23 600 фунт, на дм2 на 1" прогиба (1660 кг 1см2 на 1 ем прогиба).  Эта величина очень близко подходит к цифре 0,1542, вычисленной нами согласно задания. Указанная комбинация листов, при нагрузке Р в 400 фунт. (181 кг), будет давать заданный прогиб в 13/4" (44,5 мм), причем теперь необходимо лишь определить, каков должен быть первоначальный вид отдельных листов, для того чтобы напряжения при стягивании рессорных листов получили над лежащую величину.


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тут были комменты. RIP!






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