Алюминиевый профиль довольно часто используется в мебельном производстве. Он практичен, удобен и долговечен, обладает отличными эксплуатационными характеристиками, малым весом и вполне доступной ценой. К наиболее популярным видам профиля относится Т-профиль, имеющий сечение по форме напоминающее соответствующую букву. Он может изготавливаться как из чистого алюминия, но в большинстве своем это алюминиевые сплавы, которые обладают более высокой прочностью, они удобны в обработке и обладают улучшенными техническими характеристиками. Дополнительно профиль может иметь специальное покрытие, обладающее защитными и декоративными свойствами. Это может быть анодно-оксидное покрытие или полимерно-порошковое.





Преимущества алюминиевого Т-профиля

Популярность алюминиевого профиля в производстве мебели, создании гардеробных и стеллажных систем обусловлена многочисленными факторами, среди которых:

Легкость в обработке. Профиль легко режется под нужный размер, подгонка может осуществляться непосредственно по месту, без использования сложного оборудования. К тому же алюминий − это мягкий материал, он легко сгибается, если в этом возникла необходимость.

Длительный срок эксплуатации, устойчивость к воздействию различных факторов. Все это позволяет использовать алюминиевый профиль в различных помещениях, в том числе с высокой влажностью или в непосредственной близости от нагревательных приборов.

Повышенный коэффициент жесткости. Готовые конструкции являются прочными и не меняют своей геометрии после нескольких лет эксплуатации.

Небольшой вес. Значительно облегчает вес готовой мебели по сравнению с использованием профиля из других металлов.

Привлекательный внешний вид. Алюминий прекрасно выглядит сам по себе и является отличным дизайнерским решением для большинства интерьеров. К тому же профиль может быть окрашен в различные цвета, что позволяет создавать мебель в наиболее интересных и оригинальных вариантах.





Сфера применения Т-профиля из алюминия

Отличные технические характеристики обеспечивают достаточно широкую сферу применения алюминиевого Т-профиля. Он используется в строительстве, в дизайне, электротехнике и автомобилестроении. Но наибольшее распространение он получил в мебельном производстве. Его используют при создании:

шкафов купе;

межкомнатных перегородок;

кухонной мебели;

мебели для офисов и кабинетов;

спальных гарнитуров.





Особенности использования Т-профиля

Т-профиль чаще всего используется в качестве защитного элемента, который крепится на торцы плит ДСП, ЛДСП, МДФ. Для этого в торце плиты фрезеруется паз с соответствующими параметрами, по высоте центральной части профиля. Монтируется профиль на клей, который наносится точечно, фиксация осуществляется с помощью резиновой киянки.

При выборе Т-образного профиля важно точно определить требуемую модель, так как они могут отличаться по форме и размеру. Так, центральная часть профиля может иметь различную высоту, в соответствие с которой и фрезеруется паз. Боковые выступающие части могут иметь одинаковую длину или незначительно отличаться. Также предлагаются модели с одним боковым выступом или вовсе без них. Такой профиль используют для декорирования стыков на плите и в качестве соединительного элемента конструкции.

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