Самостоятельный подбор и приобретение автомобиля с солидным пробегом сопряжено с огромным количеством трудностей и «подводных камней», которые важно знать любому автовладельцу. Однако большинство скрытых дефектов и проблем с ходовой, внутренними системами и механизме при обычном визуальном осмотре и тест-драйве выявить даже профессионалу сложно.

Обращение к автоэкспертам в этой области является выходом из сложившейся ситуации. Опытные специалисты проводят тщательный осмотр кузова и подкапотной зоны, а также комплексную компьютерную диагностику двигателя, тормозной системы и электрооборудования на предмет выявления «скрученного» пробега и других проблем.

При самостоятельном осмотре и приобретении автомобиля у частных лиц покупатель может столкнуться с рядом проблем:

обман относительно комплектации и года выпуска;

скрытие следов участия в дорожно-транспортных происшествиях;

наличие дефектов кузова, механизмов и систем, которые невозможно выявить при визуальном осмотре (к примеру, некоторые неисправности авто могут появиться в определенное время года);

продажа краденного автомобиля;

эксплуатация транспортного средства в роли такси на протяжении длительного времени;

юридические проблемы (нахождение авто в залоге, многократная перепродажа с последующими отменами, невыплата автокредита).

Потенциальный покупатель может столкнуться с этими проблемами не только при общении к третьими лицами, но также в автосалоне.

Помощь профессионалов позволит покупателю избежать многих неприятностей и непредвиденных проблем в процессе эксплуатации автомобиля, которые могут появиться даже спустя несколько месяцев после его приобретения. К этому моменту будет затруднительно обращаться к предыдущему владельцу с претензиями.

Использование профессионального оборудования и тщательный осмотр кузова автомобиля позволяют выявить все возможные дефекты, а торг в процессе проведения сделки купли-продажи – снизить необоснованно завышенную стоимость авто. Обращение к экспертам в некоторых случаях выгоднее по сравнению с самостоятельной покупкой, поскольку сниженная сумма в процессе торга может перекрыть комиссию за подбор автомобиля по параметрам.

Компания «ТвойАвтоЭксперт» предлагает клиентам в Нижнем Новгороде квалифицированный подбор авто под ключ в соответствии с условиями поиска – марка и модель, год выпуска, тип кузова, пробег, стоимость, техническое состояние. Стоимость услуг специалистов компании «Автоэксперт» зависит от цены подобранного автомобиля.



