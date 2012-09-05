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Профессиональный подбор авто или самостоятельная покупка?
16 Июня 2017
Теги: авто

Самостоятельный подбор и приобретение автомобиля с солидным пробегом сопряжено с огромным количеством трудностей и «подводных камней», которые важно знать любому автовладельцу. Однако большинство скрытых дефектов и проблем с ходовой, внутренними системами и механизме при обычном визуальном осмотре и тест-драйве выявить даже профессионалу сложно.

Обращение к автоэкспертам в этой области является выходом из сложившейся ситуации. Опытные специалисты проводят тщательный осмотр кузова и подкапотной зоны, а также комплексную компьютерную диагностику двигателя, тормозной системы и электрооборудования на предмет выявления «скрученного» пробега и других проблем.

При самостоятельном осмотре и приобретении автомобиля у частных лиц покупатель может столкнуться с рядом проблем:

  • обман относительно комплектации и года выпуска;
  • скрытие следов участия в дорожно-транспортных происшествиях;
  • наличие дефектов кузова, механизмов и систем, которые невозможно выявить при визуальном осмотре (к примеру, некоторые неисправности авто могут появиться в определенное время года);
  • продажа краденного автомобиля;
  • эксплуатация транспортного средства в роли такси на протяжении длительного времени;
  • юридические проблемы (нахождение авто в залоге, многократная перепродажа с последующими отменами, невыплата автокредита).

ТвойАвтоЭкспертПотенциальный покупатель может столкнуться с этими проблемами не только при общении к третьими лицами, но также в автосалоне.

Помощь профессионалов позволит покупателю избежать многих неприятностей и непредвиденных проблем в процессе эксплуатации автомобиля, которые могут появиться даже спустя несколько месяцев после его приобретения. К этому моменту будет затруднительно обращаться к предыдущему владельцу с претензиями.

Использование профессионального оборудования и тщательный осмотр кузова автомобиля позволяют выявить все возможные дефекты, а торг в процессе проведения сделки купли-продажи – снизить необоснованно завышенную стоимость авто. Обращение к экспертам в некоторых случаях выгоднее по сравнению с самостоятельной покупкой, поскольку сниженная сумма в процессе торга может перекрыть комиссию за подбор автомобиля по параметрам.

Компания «ТвойАвтоЭксперт» предлагает клиентам в Нижнем Новгороде квалифицированный подбор авто под ключ в соответствии с условиями поиска – марка и модель, год выпуска, тип кузова, пробег, стоимость, техническое состояние. Стоимость услуг специалистов компании «Автоэксперт» зависит от цены подобранного автомобиля.


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