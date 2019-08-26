Обслуживание автомобиля дело довольно трудоемкое. Постоянно к услугам СТО прибегать сложно и накладно. Именно поэтому можно воспользоваться предложениями интернет магазина Софикар для того чтобы автомобиль и его обслуживание были в радость. Приобрести миникомпрессор* на страницах сайта будет довольно просто. С таким удачным приобретением можно надолго забыть о накачивании шин вручную. То же самое можно сказать и про пылесос для химчистки салона. Самостоятельно навести порядок в салоне автомобиля будет довольно сложно. Да и эффект чистоты не тот. Мощные пылесосы способны навести идеальный порядок в салоне автомобиля, достаточно определиться с выбором, оформить и оплатить заказ.





Лучшие помощники для обслуживания автомобиля

Миникомпрессор для автомобиля является идеальным решением для накачивания шин. Достаточно установить оборудование и участие автомобилиста больше не понадобится. Миникомпрессор в гараже является лучшим помощником не только для накачивания шин автомобиля. С его помощью можно накачать шины велосипеда, мотоциклов любой модели и предметов бытового, спортивного и развлекательного характера.

Миникомпрессор имеет надежную защиту от перегрузки и прочный металлический корпус. На приборе установлен манометр, при помощи которого можно измерить давление во время работы прибора. Также здесь предусмотрен «автостоп». Он приостанавливает работу прибора, когда достигнуто заданное значение давления.





Пылесос для химчистки салона

С пылесосами от интернет магазина Софикар в салоне автомобиля будет идеальный порядок. Он поможет избавиться от грязи, пыли, соберут жидкость, обработают обивку, при необходимости выведет даже пятна. Профессиональные модели, которые используются на автомойках обладают большей мощностью и предоставляют лучший результат. Они даже оснащены дополнительными баками для сбора мусора.

Ассортимент интернет магазина предлагает широкий выбор приборов. Здесь можно приобрести оборудование для уборки автомобилей и даже автомобильную химию. При выборе пылесосов важно понимать, какой объем работ будет выполняться. Важно обратить внимание на характеристику агрегатов.

Приборы с повышенной функциональностью включают в себя дополнительные баки для сбора мусора и баки, в которые добавляются средства для чистки. Агрегат готов выполнить влажную уборку и сухую. Автомобильный салон будет доведен до состояния идеальной чистоты. Благодаря всевозможным насадкам, у него будут идеально вымыты стекла и все твердые поверхности.

При выборе пылесоса важно учитывать параметры:

- мощности;

- тип двигателя;

- объемы, количество и материал бака;

- фильтровальный пакет.

Только определившись с этими параметрами, приобретение будет сделать намного проще. По каждому из предложенных товаров можно получить консультацию в телефонном режиме. Номера телефонов для связи с консультантами размещены на страницах сайта.



