Владельцы автомобилей часто нуждаются в услугах профессиональной автохимчистки, полировки авто, нанесении защитного покрытия или предпродажной подготовке ТС. Все это можно заказать в одном детейлинг-центре – Автохимчистка. Любому водителю хочется, чтобы его транспорт был вычищен до блеска и смотрелся как новенький не только изнутри, но и снаружи. А ведь самостоятельная уборка салона или мытье кузова отнимает столько времени и сил. Обращаясь в профильный детейлинг-центр Автохимчистка, вы сможете сэкономить не только время и силы, но и деньги. Центр специализируется на предоставлении полного комплекса услуг по обслуживанию и уходу за автотранспортными средствами. Здесь вы сможете заказать мытье кузова или же выведение сложных пятен на ваших сидениях.



Все перечисленные услуги детейлинг центра можно заказать по наиболее низким для вас тарифам. На качественную уборку салона у специалистов центра уходит несколько часов. Процедура требует удаления каждого пятнышка внутри салона. Отдельно натирается кузов до блеска, убирается мусор. Не оставляются также мельчайшие песчинки. Профессиональная команда центра подходит к уходу за авто комплексно. Сначала удаляется мусор и пыль не только с пола, но и с панелей. Дверцы, пепельницы, внутренние аксессуары и бардачок очищаются отдельно. От пола до крыши моется салон, вычищается пыль и пятна с сидений и мягкой обивки. Загрязнения с кузова удаляются, а поверхность натирается и полируется специальным защитным покрытием. Это может быть титановая эмаль, жидкое стекло или любое другое средство, которое выберет заказчик.



Автомобильная химчистка выполняется качественно и оперативно, с использованием специального оборудования. Когда чистка салона завершается, его осушают. С сидений или покрытий салона удаляются даже мельчайшие капельки влаги. На комплексный детейлинг машины у мастеров центра уходит около шести часов. Такой услугой чаще всего пользуются владельцы перед продажей своих авто. После завершения работ автомобиль приобретает первозданный вид и блеск. Его можно ставить даже в выставочный зал. Однако не всегда нужен полный комплекс химчистки. Такую услугу часто заказывают с целью удаления пятен с сидений или уборки мусора из салона. Химчистка также подразумевает очистку кожаной обивки авто без всяких повреждений дорогостоящего материала.



Полировка кузова позволяет защитить металлическую поверхность от коррозионных процессов. Такие процессы развиваются от воздействия агрессивных веществ, пыли или грязи, скапливающихся при езде. Особенно актуальна проблема для жителей больших городов. Ведь в зимние морозы для посыпки дорог используются химические реагенты, разъедающие металл. Процесс коррозии ускоряется, если лакокрасочное покрытие повреждено или образовались даже мельчайшие царапинки. После нанесения защитного покрытия кузов станет блестеть как новый, а разрушительные процессы прекратятся. На такую поверхность грязь не будет налипать.

