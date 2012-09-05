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Профессиональные кофемашины с гарантией качества и лучшей цены
22 Августа 2018

Кофе и профессиональная кухня

Популярность кофе базируется на восхитительном аромате и уникальных тонизирующих свойствах напитка. В специализированных ресторанах его готовят на песке, варят в турках, но все чаще на профессиональной кухне можно встретить кофемашины – оборудование, позволяющее быстро и качественно готовить кофе. Применение этой техники позволяет исключить из производственного процесса помол зерен, взбивание молока и контроль за температурным режимом. Эти и многие другие операции выполняются автоматически. Приобретается профессиональная кофемашина с гарантией в специализированных компаниях. Бытовые модели с витрин гипермаркетов электроники не подходят для коммерческого применения. Где выгоднее приобрести этого оборудование?


Официальные дилеры или интернет-магазины

Кофемашины, достойные профессионального применения, производят самые разные компании из Италии, Франции, Китая, Германии и Северной Америки. Популярные бренды имеют официальных дилеров во многих странах мира. Стоит ли искать оптимальную модель для кафе или ресторана у них? На первый взгляд – это вопрос риторический, ведь официальные представители предложат и гарантию, и низкую цену. С другой стороны продажа ресторанного оборудования через интернет-магазины развивается невероятно интенсивно. Специализированные ресурсы предлагают не только широкий ассортимент, но и торгуют по ценам, рекомендованным производителем техники.

Разнообразие выбора и доступная стоимость – не единственное преимущество интернет-магазинов. Среди других достоинств:

  • возможность сравнения моделей разных производителей в одной ценовой категории или с одинаковыми техническими характеристиками;
  • профессиональная консультация;
  • удобная оплата и наличие всех документов;
  • оперативная доставка в любой регион страны;
  • наличие гарантии.

При выборе модели время тратится только на анализ предложений, сравнение важных технических параметров и эстетических характеристик. Нет необходимости пользоваться личным транспортом и накручивать десятки километров в непростых условиях современного мегаполиса в поисках дилеров с лучшим предложением.


Немного об ассортименте

Профессиональная техника должна отвечать самым строгим требованиям. В желании добиться совершенства производители разработали несколько типов кофемашин. Это капельные и капсульные модели, эспрессо-комбайны и автоматы. Каждая категория техники имеет свою специфику, о чем готовы профессионально рассказать консультанты специализированных интернет-магазинов.


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тут были комменты. RIP!






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