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Проектирование бизнес-процессов
19 Мая 2021
Теги: бизнес

Платформа Comindware предлагает заинтересованным заказчикам огромным выбор визуальных инструментов для дальнейшего моделирования бизнес-процессов. Воспользоваться такими инструментами смогут даже непрофессионалы BPM. С ними вы сможете создать диаграмму процесса, необходимые формы, определить участников, описать порядок и набор их действий. Все это делается без программирования. Благодаря визуальному проектированию веб-форм вы сможете быстро создавать и гибко настраивать любые веб-формы, учитывая при этом специфику любого типового бизнес-процесса. Для этого можно использовать интуитивный графический интерфейс.

Используется моделер бизнес-процессов и для создания индивидуальных полей или настраиваемых шаблонов типовых бизнес-процессов. Это обеспечивает как гибкость сбора данных, также управление в целом бизнес-процессами. С помощью платформы Comindware возможна настройка полей данных и вкладок. Это расширенные возможности по определению и дальнейшей настройки бизнес-правил, включая хранение и последующую обработку обязательных данных. С помощью моделера возможно автоматическое переназначение задач и учет исключений.

Платформа успешно используется для отчетности и поиска, обладая расширенными настройками безопасности. С помощью таких настроек пользователь сможет установить бизнес-роль каждого участника процесса с последующей возможности их гибкой настройки. Это является гарантом максимальной защиты хранящихся данных и их неприкосновенности. Благодаря таким настройкам вся информация будет надежно защищена от посягательств третьих лиц или же мошенников. В настройки безопасности также входит опция оповещения пользователей. Разработчики платформы с этой целью внедрили специальную функцию, активация которой позволяет автоматически отправлять электронные письма пользователям и оповещать их о конкретных событиях. К примеру, пользователи получают оповещения об изменении сроков или же завершении задачи.

Больше возможностей моделер предоставляет и отчетности и поиску. Через платформу можно управлять поручениями (кейсами), пользоваться автоматизацией бизнес-процессов и BPMN 2.0-моделированием. С ее помощью пользователи проведут анализ происходящих бизнес-процессов, спроектировать и оптимизировать их. В их распоряжении карты бизнес-процессов, используемые для моделирования и оптимальных настроек. Все перечисленные функции объединены в одну платформу под названием Comindware, доступ к которой открыт для любого пользователя.

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