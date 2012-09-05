Платформа Comindware предлагает заинтересованным заказчикам огромным
выбор визуальных инструментов для дальнейшего моделирования
бизнес-процессов. Воспользоваться такими инструментами смогут даже
непрофессионалы BPM. С ними вы сможете создать диаграмму процесса,
необходимые формы, определить участников, описать порядок и набор их
действий. Все это делается без программирования. Благодаря визуальному
проектированию веб-форм вы сможете быстро создавать и гибко настраивать
любые веб-формы, учитывая при этом специфику любого типового
бизнес-процесса. Для этого можно использовать интуитивный графический
интерфейс.
Используется моделер бизнес-процессов и для создания индивидуальных
полей или настраиваемых шаблонов типовых бизнес-процессов. Это
обеспечивает как гибкость сбора данных, также управление в целом
бизнес-процессами. С помощью платформы Comindware возможна настройка
полей данных и вкладок. Это расширенные возможности по определению и
дальнейшей настройки бизнес-правил, включая хранение и последующую
обработку обязательных данных. С помощью моделера возможно
автоматическое переназначение задач и учет исключений.
Платформа успешно используется для отчетности и поиска, обладая
расширенными настройками безопасности. С помощью таких настроек
пользователь сможет установить бизнес-роль каждого участника процесса с
последующей возможности их гибкой настройки. Это является гарантом
максимальной защиты хранящихся данных и их неприкосновенности. Благодаря
таким настройкам вся информация будет надежно защищена от посягательств
третьих лиц или же мошенников. В настройки безопасности также входит
опция оповещения пользователей. Разработчики платформы с этой целью
внедрили специальную функцию, активация которой позволяет автоматически
отправлять электронные письма пользователям и оповещать их о конкретных
событиях. К примеру, пользователи получают оповещения об изменении
сроков или же завершении задачи.
Больше возможностей моделер предоставляет и отчетности и поиску. Через
платформу можно управлять поручениями (кейсами), пользоваться
автоматизацией бизнес-процессов и BPMN 2.0-моделированием. С ее помощью
пользователи проведут анализ происходящих бизнес-процессов,
спроектировать и оптимизировать их. В их распоряжении карты
бизнес-процессов, используемые для моделирования и оптимальных настроек.
Все перечисленные функции объединены в одну платформу под названием
Comindware, доступ к которой открыт для любого пользователя.