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Проект Amazon
3 Февраля 2017
Теги: авто

Проект Amazon родился на свет несколько неожиданным образом. Началось все с того, что один из высокопоставленных сотрудников автомобильной фирмы Volvo по фамилии Веннберг познакомился на Парижском автосалоне 1952 года с известным дизайнером Микелотти и заказал ему, пользуясь своим служебным положением, проект двухдверного закрытого кузова на базе «коммерческого» шасси PV 445, — вроде как «для личного пользования». Делать машину должны были в Швейцарии на фирме Ghia-Aigle (тамошний филиал знаменитого туринского ателье Ghia), но отправленное туда под каким- то предлогом шасси неведомым образом очутилось вместе с чертежами Микелотти у совсем другого кузовостроителя — фирмы Vignale в Турине. Кончилась вся эта путаница тем, что исполнение заказа взяла на себя «третья сила»: мастерские студии Allemano там же в Турине. Если вы хотите купить виброплиту с мотором Хонда, загляните в интернет-магазин Укрснаб. Здесь представлены современные и надежные модели, характеризующиеся низким расходом топлива и безотказной работой в целом.

Автомобиль получился, как и следовало ожидать, ну совершенно итальянский — совсем не Volvo с виду, а скорее уж Alfa Romeo, только что фалыпрадиатор традиционный острым углом кверху перевернут. Довольный заказчик морем отправил машину в Гетеборг, созвал все руководство фирмы на демонстрацию и выдвинул предложение выпустить на рынок ограниченную партию таких автомобилей — штук двести, не более. Присутствовавшие, по очереди осмотрев машину снаружи и изнутри, отозвались о ней в общем одобрительно, но потом Ассар Габриэльссон решил пробы ради сесть за руль — и вот тут- то выяснилось, что для нормальной шведской фигуры автомобиль, мягко выражаясь, тесноват. На заднем си- деньи места было слишком мало даже и по итальянским меркам, — ведь «коммерческое» шасси никогда не предназначалось для пятиместного легкового кузова, слишком высокая задняя часть рамы была рассчитана на грузовую платформу, а не на сиденья. По этой причине все упомянутые выше шведские модификации «кабриолет» были двухместными. Так что внесенное предложение благополучно провалили.

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