Продвижение англоязычных сайтов имеет большое количество нюансов. Это и специфика самого языка, его терминология, так и менталитет англоговорящих стран. Все они обладают своими особенностями, так что важно к каждой найти правильный подход и умело пользоваться современными инструментами.

Уже много лет мы успешно занимаемся раскруткой сайтов на английском языке и оказываем такие услуги:

Консультации по интернет-маркетингу.

Контентное продвижение.

СЕО-продвижение.

Создание посадочной страницы.

Веб аналитика.

Контекстная реклама.





Англоязычное продвижение и его локализация

Выход на англоязычный рынок начинается с того, что вашу нишу исследуют, после чего проводится поисковый спрос по конкурентам в определённом регионе. Наши маркетологи всегда с удовольствием берутся за решение таких задач и предлагают локализированную стратегию, над которой более тесно работают специалисты узкой направленности. Они проводят такие манипуляции:

Анализ семантики. Ключевые слова, по которым вы или ваши конкуренты продвигаетесь, их частотность, конверсия. Всё это позволяет сопоставить семантическое ядро со структурой сайта, поняв его актуальность.

Изучение спроса. Понимание того, что ищут пользователи и как задают свои запросы очень важно. Это позволяет успешно развиваться в любом регионе или сегменте, обходя всех своих конкурентов.

Анализ внешних факторов. Изучение обратных ссылок, их типы, динамики, характеристики позволяют понять, на каких именно ресурсах будут размещаться ссылки для того, чтобы нарастить ссылочную массу.

Анализ англоязычного контента. Изучение количества, качества контента позволяет понять, на что нужно сделать упор, а также принять во внимание его формат, объём, направленность. Важно подобрать лучших пруфридеров, копирайтеров.





Как оценивается стоимость такого продвижения?

Цена на такое продвижение во многом зависит от услуг, которые оказывает агентство, а также от специалистов, работающих над проектом. Зачастую стоимость оценивается количеством сделанной работы за 1 час. И чем выше уровень профессионала, тем дороже будет услуга. Однако, хороший результат не может стоить слишком дёшево, так как для того, чтобы отточить навыки и собрать команду нужно немало времени.

Если вас интересуют подробности, то о них вы можете почитать, перейдя по этой ссылке https://seovv.ru/kto-takoy-seo-spetsialist-i-chem-on-zanimaetsya/. Это позволит вам понять все тонкости продвижения.



