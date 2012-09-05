Продвижение англоязычных сайтов имеет большое количество нюансов. Это и специфика самого языка, его терминология, так и менталитет англоговорящих стран. Все они обладают своими особенностями, так что важно к каждой найти правильный подход и умело пользоваться современными инструментами.
Уже много лет мы успешно занимаемся раскруткой сайтов на английском языке и оказываем такие услуги:
- Консультации по интернет-маркетингу.
- Контентное продвижение.
- СЕО-продвижение.
- Создание посадочной страницы.
- Веб аналитика.
- Контекстная реклама.
Англоязычное продвижение и его локализация
Выход на англоязычный рынок начинается с того, что вашу нишу исследуют, после чего проводится поисковый спрос по конкурентам в определённом регионе. Наши маркетологи всегда с удовольствием берутся за решение таких задач и предлагают локализированную стратегию, над которой более тесно работают специалисты узкой направленности. Они проводят такие манипуляции:
- Анализ семантики. Ключевые слова, по которым вы или ваши конкуренты продвигаетесь, их частотность, конверсия. Всё это позволяет сопоставить семантическое ядро со структурой сайта, поняв его актуальность.
- Изучение спроса. Понимание того, что ищут пользователи и как задают свои запросы очень важно. Это позволяет успешно развиваться в любом регионе или сегменте, обходя всех своих конкурентов.
- Анализ внешних факторов. Изучение обратных ссылок, их типы, динамики, характеристики позволяют понять, на каких именно ресурсах будут размещаться ссылки для того, чтобы нарастить ссылочную массу.
- Анализ англоязычного контента. Изучение количества, качества контента позволяет понять, на что нужно сделать упор, а также принять во внимание его формат, объём, направленность. Важно подобрать лучших пруфридеров, копирайтеров.
Как оценивается стоимость такого продвижения?
Цена на такое продвижение во многом зависит от услуг, которые оказывает агентство, а также от специалистов, работающих над проектом. Зачастую стоимость оценивается количеством сделанной работы за 1 час. И чем выше уровень профессионала, тем дороже будет услуга. Однако, хороший результат не может стоить слишком дёшево, так как для того, чтобы отточить навыки и собрать команду нужно немало времени.
Если вас интересуют подробности, то о них вы можете почитать, перейдя по этой ссылке https://seovv.ru/kto-takoy-seo-spetsialist-i-chem-on-zanimaetsya/. Это позволит вам понять все тонкости продвижения.