Состав участников чемпионата мира на серийных автомобилях в этом году силен как никогда — в борьбу вступают сразу 24 пилота, из которых на подиум сможет претендовать едва ли не каждый второй. Среди них — и уже бывшие победителями серии японец Тошихиро Араи и Нассер Аль-Атийях из Катара, чемпионы Британии и Португалии Марк Хиггинс и Арминдо Араужо, и перспективная молодежь в пице Мирко Бальдаччи из Сан-Марино и Андреаса Айгнера из Австрии. Однако диктовали моду на первом этапе серии вовсе не они, а спортсмены из Финляндии и Швеции съевшие собаку в гонках по скользкому покрытию. Тройка финнов доминировала в PC WRC большую часть гонки, однако никто из них не смог избежать проблем. Сын чемпиона мира Антон Ален в субботу пробил колесо. Кристиан Солберг воскресным утром остался без переднего привода, а Юхо Хяннинен, хоть и пересек финишную черту первым, позже был дисквалифицирован за установленные в багажникe Mitsubishi дополнительные бензонасосы. Вот так 10 победных очков уплыли от финнов в Швецию — к приехавшему вторым Оскару Сведлунду.

Subaru Криса Аткинсона

Пока журналисты упорно сватают Тини Гардемайстера в новую мировую команду Su2uki, финн но дает скучать соперникам и за рулем незаводской Mitsubishi получившего от руководства установку любыми способами отнять пятое место у кумира местной публики Данизля Каряссона на Ксаре. Австралиец даже выиграл один спецучасток и вырвался-таки на заветную пятую строчку. Однако за два допа до финиша Крис отличился, разворотив о камень заднюю подвеску и откатившись в самый конец очковой зоны... Ну а впереди австралийца помимо большой тройки расположились Хеннинг Сольберг Даниэль Карлссон, Тони Гардемайстер и Манфред Штоль. Норвежец, швед и австриец провели каждый не самую яркую, зато очень ровную гонку, заработав для команд Stobai t M-Spoi t Foid Rally Team и OMV Kronos Citroen WRT максимальное количество очков. A вот финн посчитал свое шестое место не слишком большой удачей — ведь, если бы не проблемы со сцеплением Mitsubishi в субботу, Гардемайстер мог бы подняться и выше!

Когда пилоты еще соревновались на парной гонке в Карлстаде, механики команд уже грузили свои пожитки на автовозы. Их ждала дорога в неизведанное — в норвежский Хамар, где уже через сутки начиналось ознакомление с трассой дебютирующего в чемпионате мир Rally Norway. Оба российских экипажа, стартовавших на ралли в Швеции, так и не смогли добраться до финиша.

Александр Доросинский и Дмитрий Еремеев, выбравшие Карлстад отправной точкой своего шестиэтапного путешествия по этапам Production Car WRC. сошли в конце второго дня из-за поломки мотора. До этого пилоты SuDaru Rally Team Russia хоть и были недовольны своими результатами, но держались в составе группы и на момент схода занимали очковое седьмое место.