ДТП на участках дорог, имеющих большие продольные уклоны, бывают связаны с особенностями складывающихся на них режимов движения. При движении под уклон, так же как при движении на длинном прямолинейном участке, происходит разгон автомобиля. При этом габарит опасности увеличивается. По статистике одним из мест сосредоточения ДТП является конец спуска, где происходит до 40 % всех ДТП, связанных со съездом с дороги и касательными столкновениями с автомобилями, идущими на подъем. Фактором, сопутствующим ДТП, является увеличение динамического габарита и габарита опасности на спуске из-за увеличения тормозного пути. Число ДТП, связанных с автомобилями, едущими под уклон, в 1,5 — 2 раза больше, чем с автомобилями движущимися на подъем. Для безопасного движения также необходимо не забывать вовремя менять покрышки. В интернет магазине Ведущие колеса вы сможете выполнить подбор шин и приобрести подходящий вариант.

Скорость движения на подъем легковых автомобилей значительно превосходит скорость грузовых автомобилей, автобусов, автопоездов. В свою очередь, скорость порожних грузовых автомобилей выше скорости груженых автомобилей, а скорость грузовых автомобилей больше скорости автопоездов. Более быстрые автомобили выезжают на полосу встречного движения для обгона. Поскольку расстояние видимости на уклоне является ограниченным, это приводит к встречным столкновениям. Самые ограниченные условия видимости на вершине подъема, именно здесь происходит 25 % всех ДТП. На самом уклоне расстояние видимости больше и доля ДТП снижается до 18 %. Влияние уклона усиливается с увеличением его крутизны.



Обобщая изложенное, можно сформулировать следующие рекомендации при движении на уклонах:

• при движении под уклон необходимо контролировать скорость автомобиля по спидометру;

• когда величина уклона меньше 2 %, можно использовать движение автомобиля накатом. Если увеличение скорости превысит 5 км/ч, необходимо применить торможение двигателем;

• когда величина уклона превышает 2 %, необходимо применять торможение двигателем, а при необходимости применять комбинированное торможение — двигателем и рабочим тормозом;

• при движении на подъем совершать обгон можно только в том случае, если обеспечено необходимое расстояние видимости;

• при подъезде к спуску в условиях ограничения видимости следует быть готовым к появлению встречного автомобиля на вашей полосе, чтобы, исходя из этого, регулировать габарит опасности своего автомобиля.