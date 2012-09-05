Домашние дела стали бы пыткой, если бы нам не помогала бытовая техника. Большую часть работы на себя берет стиральная машина, которая требует особого ухода, что заключается в простых процедурах. Каждый мастер ремонт стиральных машин проводит из-за халатности собственников такой техники. Нередко встречаются случаи, когда поломку обнаружить нелегко, и тогда требуется диагностика стиральных машин. А для того, чтобы этого не допустить, необходимо следовать следующим советам.

Никогда сразу после стирки не закрывайте люк стиральной машины, оставьте его на некоторое время приоткрытым. Барабан после каждого сеанса необходимо просуживать, это гарантирует его сохранность на протяжении многих лет. Загрузочный бак следует регулярно протирать.

Даже если Вы хорошо просушили загрузочный бак, в нем все равно остается влага. Поэтому специалисты не рекомендуют в нем держать грязное белье, для этих нужд существуют специальные корзины.

Также, не стоит надолго оставлять постиранные вещи в стиральной машине, это способствует развитию плесени, которую не так уж и легко будет вывести. Мастер ремонт стиральных машин может провести, но от плесени придётся избавляться самостоятельно.

Запомните объём своей техники и никогда не превышайте его, поскольку это может привести к перегрузке машинки, а это повлечет за собой последствия.

Если Ваша техника оснащена режимом дополнительного полоскания, используйте его. Такая функция поможет эффективно избавиться от излишков моющих средств, которые способствуют размножению бактерий и различных грибков. Периодическая диагностика стиральных машин позволит убедиться в сохранности всех механизмов, но для того, чтобы предотвратить поломки, стоит проводить профилактику.

Не злоупотребляйте низкими температурами для стирки, поскольку такой сеанс не избавляется от микроорганизмов, а способствует их размножению. Периодически запускайте режим для стирки белого хлопка или же льна, тех материалов, которые не боятся высоких температур. Такая опция позволит удалить всю вредоносную слизь со дна бака.

И не забывайте регулярно чистить свою стиральную машину от грязи и накипи. Подобная процедура продлит жизнь бытовой технике и уничтожит неприятные запахи внутри стиральной машины, которые не только создают дискомфорт, но и являются первым признаком того, что внутри Вашей техники образовались вредоносные бактерии и грибки.



