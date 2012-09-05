Площади строительства регулярно растут, а потому возрастает спрос на металлопрокат. Впрочем, это не единственная причина роста продаж металлических изделий. Металлопрокат универсален, его применяют в различных сферах: от легкой промышленности до предприятий, связанных с производством энергии.

Компания «Стальмет» предлагает своим клиентам большой ассортимент металлической продукции оптом и в розницу по низким ценам. Компания работает и с физическими лицами, и с крупными организациями. Здесь можно приобрести различные изделия из чермета или нержавейки, например, фланец стальной.





Преимущества компании «Стальмет»

Сотрудники компании – это высококвалифицированные специалисты, которые могут работать быстро и уверенно. Поэтому приобретение металлопроката здесь осуществляется в сжатые сроки и по лучшим рыночным ценам. Более того, на всю продукцию предоставляется сертификат производителя.

Компания «Стальмет» осуществляет свою деятельность уже много лет. За время работы организация заслужила признание клиентов, благодаря ответственному подходу к делу и надежности.

На складе всегда имеется запас продукции, а потому заказчики могу рассчитывать на быстрое получение товара. Благодаря этому в компании предлагают клиентам наилучшие условия при заказе металлопроката из черной стали или нержавейки. В наличии на складе всегда есть:

двутавровые стальные балки;

профильные трубы сечений разнообразной формы;

швеллеры горячекатаные и гнутые;

профнастил;

металлическая черепица;

оцинкованное железо;

металлические листы разной толщины;

стальную и оцинкованную проволоку и изделия из нее;

круги из стали обычных и особых марок и многое другое.

Также в наличии имеется оцинкованный металл, который стоит несколько дороже, чем обычный. Он производится с помощью горячего цинкования, в результате чего выходят качественные изделия, такие как полоса стальная, уголок или профиль.





Услуги

Кроме продажи металлопроката, компания «Стальмет» оказывает дополнительные услуги, например, осуществляет резку металла, его механическую обработку. Также возможна доставка заказанной продукции. В компании есть собственный автопарк, а потому привоз товара от склада до места назначения не вызовет трудностей.

Если вы затрудняетесь с выбором, то специалисты компании грамотно проконсультируют и помогут. К каждому клиенту осуществляется индивидуальный подход с учетом его потребностей и возможностей.



