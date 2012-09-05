Вопрос, где купить автомобиль, тоже заслуживает своего рассмотрения. Покупка нового автомобиля - отечественного или иномарки обычно проблем не вызывает: сейчас уже имеется достаточно автосалонов, официальных и "серых" дилеров, где можно сразу выбрать или заказать автомобиль соответствующей марки, цвета, комплектации и т.д.

Главное - вопрос цен. У официальных дилеров они выше на 10 - 15%, но уровень сервиса выше, и гарантии серьезнее. Конечно, и здесь есть варианты: можно поехать за ВАЗами в Тольятти, за Волгами - в Нижний Новгород, за Москвичами - в Москву, но каждое такое решение требует отдельного расчета.

Все шире развивается в Москве и в других городах России продажа автомобилей в кредит. В западных странах уже давно не просто продают автомобили, а стараются предложить клиенту такую схему расчета за машину, которая бы его устроила. В Европе, например, 70% автомобилей Mitsubishi реализуется в кредит. Там вся процедура оформления рассрочки занимает минут сорок, учитывая время на беседу с менеджером, на проверку кредитоспособности клиента и сам выбор машины. Оно и понятно - все компьютеризовано. В России на это уходит несколько дней, что также понятно: в России в этом направлении делаются лишь первые шаги.

Как все происходит на деле? Посетителю, рассказав о возможности приобрести автомобиль в кредит, предложат сделать первоначальный взнос в размере 30% его стоимости. Остальную сумму он может выплачивать в i срок от шести месяцев до трех лет. Плюс в обязательном порядке оформляется страховка (7 - 11% стоимости автомобиля в зависимости от марки). Выбрать можно любую машину, за исключением дорогих внедорожников Mitsubishi Pajero, которые мы также намерены скоро продавать в кредит.

Допустим, клиент остановил свой выбор на популярном Mitsubishi Galant - менеджер тут же подсчитает, что, скажем, при рассрочке на год покупателю надо будет выплачивать ежемесячно около двенадцати тысяч рублей. А в итоге общая цена машины с учетом банковского процента увеличится меньше чем на тринадцать процентов. Если его это устраивает, мы резервируем автомобиль, и дальше в работу включается банк.