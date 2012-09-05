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Продавать или умирать
19 Января 2021
Теги: авто

Автомобилестроители пытаются минимизировать расходы сбыта по принципу “производи там, где продаешь", эта тенденция также вызвана протекционистскими действиями локальных правительств по защите собственных автомобилестроителей.

В этих условиях заводы строятся не с учетом принципов эффективности производства, близости к рынку и других конкурентных преимуществ. Наоборот, размещение производства определятся необходимостью пересечения торговых барьеров, а деловой успех зависит от способности заполучить поддержку у национальных правительств.

Стагнация рынков продаж развитых стран привела к тому, что производственные мощности создаются на территории "рискованных” рынков в объемах превышающих необходимые для их насыщения. В азиатско-тихоокеанском регионе, например, при существующих мощностях 15.5 млн. авто/год (что уже превысило Северную Америку) продолжают строить новые заводы, которые способны выбрасывать на рынок по 6 млн. авто/год в ближайшие 5 лет.

Южная Корея, которая создает автопромышленность мощностью в 5 раз превышающей потребности внутреннего рынка, прежде всего, нацелена на конкуренцию за сбыт на рынках не только в развивающихся странах, но и Европе. Успешные продажи другого корейского автогиганта Hyundai на рынке США привели к торговой войне между этими странами. И поэтому обязательства по сбыту (50% продукции СП Daewoo- АвтоЗАЗ экспортировать), взятые на себя

Daewoo, не декларация. Продажи, не важно чего, - это вопрос жизни и смерти для Daewoo и учреждаемых ею СП. Так в Польше 70% продаж СП DAEWOO-FSO приходится на национальную модель Polonez.


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