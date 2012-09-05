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Продавать или ремонтировать
26 Марта 2019
Теги: авто

Я бы рекомендовал взглянуть на дилемму - продавать или ремонтировать - как бы с двух точек зрения: технической и коммерческой. Первая - это состояние машины, затраты, необходимые для поддержания ее работоспособности. Вторая - ликвидность автомобиля, ее популярность на рынке “second-hand”.

Если стоимость капитального ремонта подержанной машины соизмерима с ее рыночной ценой, с ней лучше расстаться без сожаления. Правда, имеется редкое исключение: “Mercedes” с 123 кузовом выпуска первой половины 80-х годов. Изношенную машину этой марки вы вряд ли сможете продать более чем за $2.000-3.000. За такие деньги, даже доплатив еще тысячи полторы, найти стоящий автомобиль аналогичного класса очень нелегко. Поэтому предпочтительнее, на мой взгляд, произвести капитальный ремонт движка, перебрать ходовую и сделать хорошую антикоррозийную обработку кузова. Все обойдется примерно в $2.500. Возможно, это большие расходы для старого автомобиля, однако “Mercedes” прослужит после ремонта еще не один год.

Если говорить в целом о ремонтопригодности дешевых (в пределах $2.000-4.000) подержанных машин, то здесь явным лидером является “Ford” (“Sierra” и “Escort”). Двенадцати-пятнадцатилетние машины как в обслуживании, так и по стоимости запчастей нередко оказываются дешевле, чем “Жигули”. Например, замена поврежденного двигателя “Sierra” на исправный “бэушный” вместе с работой обойдется в $400-500, а на “шестерке” - раза в полтора дороже.


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