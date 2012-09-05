Изгибающий момент у основания рычага рулевого механизма и продольные силы на рулевых тягах зависят от момента относительно оси шкворня, создаваемого горизонтальными силами, действующими на колёса. Эти силы достигают наибольших значений, когда колесо пересекает канаву под некоторым углом или когда водитель прикладывает большое усилие к рулевому колесу для вывода автомобиля из глубокой колеи. Наибольший возможный момент приблизительно пропорционален передаваемой колесу нагрузке и диаметру колеса. Наиболее нагружённое сечение рычага поворотного кулака расположено в месте выхода рычага из кулака. Так как рычаг имеет круглое сечение, момент его сопротивления пропорционален кубу диаметра.

Изгибающий момент, передаваемый кулаком, пропорционален нагрузке колеса Ьп и диаметру колеса О. В расчётном сечении изгибающий момент несколько меньше, чем наибольший момент, приложенный к поворотному кулаку: уменьшение пропорционально отношению расстояния от центра шарового наконечника до расчётного сечения к расстоянию от центра шарового наконечника до оси шкворня. Это отношение на прак_ тике является почти постоянной величиной, и поэтому можно считать, что куб диаметра рычага в расчётном критическом сечении должен быть пропорционален произведению СпО. Мечтаете о новом автомобиле? Цены на комплектации нового Subaru XV в салоне дилера вас приятно удивят.

Рычаг обычно имеет овальное сечение таких размеров, что момент сопротивления у толстого конца приблизительно равен моменту сопротивления круглого сечения ближайшего основания конуса и слегка сужается к концу рычага. Рычаги поворотных кулаков для присоединения поперечной рулевой тяги всегда расположены позади кулаков. Поперечная тяга в этом случае расположена за передней осью и лучше защищена от повреждения дорожными препятствиями. Кроме того, при расположении поперечной тяги перед передней осью концы рычагов должны размещаться вблизи колёс для обеспечения правильной кинематики управления и мешают при этом размещению дисков тормозов.