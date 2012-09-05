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Прочность частей рулевого управления
21 Декабря 2017
Теги: авто

Что касается прочности, которой должны обладать поворотные рычаги и другие детали рулевого механизма, то она зависит от максимального момента относительно оси поворотной цапфы, возникающего вследствие сопротивления движению или толчков, испытываемых колесом со стороны дороги. Указанный момент рассматривался первоначально как величина, пропорциональная расстоянию между центральной плоскостью колеса и осью шкворня. Но такое обоснование правильно лишь в том случае, если машина идет по гладкой дороге, тогда как при так называемом «center-point steering», где ось шкворня лежит в центральной плоскости колеса, или когда продолжение оси шкворня проходит через центр соприкосновения шины с землей, длина плеча сводится к 0, а поэтому и данный момент будет также равен 0, между тем как хорошо известно, что такая конструкция требует почти той же прочности частей рулевого управления, как и обыкновенная конструкция поворотной цапфы. Причиной этого является, как уже было отмечено, максимальный момент относительно шкворня, возникающий при ударе автомобильного колеса о какое-либо препятствие, или когда шофер сильно поворачивает рулевое колесо, чтобы вывести колеса машины из глубокой колеи. Сила, вызывающая в этих случаях момент, не будет находиться в плоскости колеса, а располагается к ней под определенным углом, так что момент не будет пропорционален расстоянию между центральной плоскостью колеса и осью шкворня; в действительности он будет пропорционален диаметру колеса, а также конечно и нагрузке, приходящейся на последнее. Если вас интересует замена катализатора, обратитесь в специализированный автосервис, узнать подробнее о котором можно на http://замена-катализатора.москва. Профессиональные специалисты решат любую проблему и осуществят ремонт любой сложности максимально быстро и качественно.

Указанный момент относительно шкворня должен уравновешиваться моментом, возникающим под действием силы поворотного рычага, равным произведению силы на длину рычага. Момент, действующий в сечении поворотного рычага в том месте, где его коническая часть выходит из гнезда кулака, будет несколько меньше по той причине, что расстояние этого сечения от ушка немного больше чем расстояние до него от оси шкворня. Однако отношение этих двух расстояний будет в сущности одним и тем же у различных конструкций, почему мы можем сказать, что момент сопротивления сечения поворотного рычага в том месте, где он выходит из своего гнезда, должен быть пропорционален максимальному моменту относительно шкворня, возникающему от дорожных толчков, каковой момент должен быть пропорционален нагрузке на колесо и его диаметру.

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тут были комменты. RIP!






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