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Прочь, зверье!
4 Июня 2019
Теги: авто

Один из важных аспектов «консервативной» обработки автомобиля — защита отдельных узлов машины от мышей и крыс. Это зверье с зимней голодухи может за одну ночь превратить все электрожгуты в кучу бесполезных обрезков, а различные уплотнители и детали из винила и резины — в лохмотья. Кстати, мышиные набеги — далеко не единичные, а весьма распространенные явления. Страдают от них не только машины, но и прочая техника, укомплектованная силиконо- винило-резиновыми элементами. Предотвратить подобный беспредел достаточно просто — надо распылить на детали аэрозоль для защиты от грызунов, например, Marder- Schutz-Spray.

Защищаем резину

Резиновые детали часто страдают от мороза и резкого перепада температур, высыхают, трескаются и за короткое время могут потерять эластичность. Нейтрализовать вредное воздействие холодов поможет химически инертный силиконовый спрей, пригодный для любых типов резиновых уплотнителей и сальников. Кстати: известно, что электрика автомобиля, стоящего на приколе, страдает от перепадов влажности воздуха гораздо больше, нежели на машине, эксплуатируемой ежедневно. Чтобы после расконсервации не возникало трудностей с запуском двигателя, обработайте все электроконтакты средством типа Electronic Spray. Эта смазка, обладающая высокими водоотталкивающими свойствами,сохранит в целости все электрические соединения бортовой проводки.


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