Существенной проблемой, связанной с применением алюминиевых сплавов, является более высокая стоимость исходного сырья по сравнению с чугуном. Средняя цена по прейскурантам 1985 г. одной тонны чугуна, идущего на изготовление отливок, составляла в среднем 100 рублей, а цена первичного алюминия для аналогичных целей в среднем - 735 рублей. Даже с учетом соотношения плотностей, (т. е. если сравнивать цену за 1 м3) первичный алюминий в чушках дороже соответствующего чугуна почти в 3 раза. В международной практике проблема стоимости алюминия является в ряде случаев решающей при выборе материала для блок-картера. Для того, чтобы стоимость готового блока цилиндров сделать сравнимой с чугуном, необходимо в ходе производства реализовать все технологические преимущества алюминия.

Что касается литейного производства, то тут должны быть предприняты специальные меры. Прежде всего должна быть использована способность алюминиевых сплавов отливаться в металлические формы. Это исключает необходимость изготовления разрушаемых (например, песчаных) стержней, т.е. весьма трудоемкого, вредного и энергоемкого производства. При этом возможен выбор между литьем под высоким и низким давлением, а также самотеком. Опыт производства отливок алюминиевых блок-картеров с применением песчаных стержней и блок-картеров, отливаемых в металлическую форму, подтверждает снижение себестоимости последних по крайней мере в два раза.

При отсутствии песчаных стержней улучшаются условия труда в производственных цехах, снижается запыленность и выделение других вредностей, что подтверждено анализом воздушной среды в цехах: там, где обрабатываются алюминиевые детали, воздушная среда значительно чище, чем в цехах, где обрабатывают чугунные.