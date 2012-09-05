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Прямые номера телефона +7 495: выбираем лучшее для бизнеса
28 Февраля 2021

Старт или расширение любого бизнеса неизменно связаны с организацией прямой связи между клиентами и компанией. Самым простым способом становится выбор простого или эксклюзивного московского городского номера. Он отличается от обычного федерального. Номер телефона 495 принадлежит именно московским стационарным телефонам, потому потребитель благосклонно воспринимает такую компанию.


Купить номер телефона +7 495 – выгодно для любого бизнеса

О приобретении прямого номера Москвы задумываются многие организации. В числе таких: крупные предприятия, индивидуальные предприниматели, интернет-магазины, небольшие фирмы или те, кто только собирается открывать свой бизнес. Номер телефона +7 495 дает хороший старт развитию дела.

Достаточно сменить федеральный телефон на прямой городской, как можно сразу заменить рост количества звонков. Останется только конвертировать увеличенный трафик в прибыль, что вполне реально.


Номер телефона 495: гарантированные выгоды

Прямой городской московский номер позволяет:

  • Организовать бизнес из любого региона. Клиенты не будут знать о реальном местоположении офиса компании.
  • Проводить рекламные кампании, кратковременные или долгосрочные маркетинговые акции, организовать временные или постоянные колл-центры. Именно такой телефон отлично смотрится на рекламной растяжке, способен привлечь внимание покупателей.
  • Просто и быстро подключиться. Городские виртуальные номера получить намного проще, чем реальные городские. Последние необходимо менять при переезде или прокладывать новую кабельную линию. В этом нет никакой необходимости при использовании виртуального телефонного номера.
  • Оставаться всегда на связи. Даже с переездом офиса или с выездом за границу можно принимать звонки от клиентов.
  • Выбрать подходящий телефон. Владельцам бизнеса всегда доступны простые и красивые номера. Последние быстро запоминаются, поскольку уникальная комбинация цифр автоматически откладывается в памяти потребителей. Это могут быть повторяющиеся или идущие в простом порядке числа.

Прямые городские телефоны позволяют сократить расходы на связь. Операторы устанавливают выгодные тарифы. С выбранным номером пользователь получает все преимущества мобильной связи. Можно не только принимать звонки или связываться с нужными абонентами, но и настраивать черные списки, подключать мобильный интернет, вести статистику по разговорам.


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