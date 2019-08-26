Сохранилась «Англия» и в «кабине» водителя. Кожа, шпон, высокая приборная панель, обод баранки тонок, насколько это позволяют современные эргономические требования. По центру — панелька со стрелочными часами, которая готова перевернуться и стать цветным жидкокристаллическим дисплеем, как только водитель извлечет из чрева огромного подлокотника рукоятку, управляющую функциями автомобиля. Это почти то же самое, что и система iDrive, устанавливаемая на «семерке» BMW, только здесь она называется по-другому — rotary controller. А вот тахометра нет. Вместо него — странный прибор, показывающий резерв мощности, то есть запас «лошадей» под педалью. Так водителю легче оценивать возможности своего Phantom в сложных дорожных ситуациях.

Кстати, о возможностях. В недрах подкапотного пространства прячется «раздавшийся» до 6,75 л V-образный 12-цилиндровый мотор с системой Valvetronie от BMW 750i. Этот «зверь» турбонаддува не имеет (импульсивность — не для Rolls- Royce), но выдает 460 «лошадей» при 5350 об/мин и развивает крутящий момент в 750 Нм при 3500 об/мин (560 Нм — уже при 1000 об/мин). Агрегатируется VI2 исключительно с шестидиапазонным «автоматом» ZF. «Максималка» ограничивается электроникой на уровне 240 км/ч. С места до «сотни» Phantom разгоняется за 5,9 с, и. понятное дело, в этом заслуга не только силового агрегата, но и сверхлегкого кузова.

Упругие элементы ходовой части — пневматические. Разумеется, все ее узлы (спереди подвеска двухрычажная, сзади многорычажная) тоже поставляются из Германии. В огромных 21-дюймовых колесах — тоже свое ноу-хау: центральные части колес неподвижны, и сдвоенная буква «R» в них всегда сохраняет вертикальное положение. Впрочем, это не единственная «фишка»: знаменитая фигурка «Дух экстаза» при прикосновении к ней ныряет в недра радиаторной решетки (то же самое происходит, когда владелец покидает машину). Нет, под этой решеткой не покоится прах былой славы марки, рано еще ее хоронить, ибо Мюнхену во многом удалось понять загадочную английскую душу. Британский автопром не умер, просто метрополия стала колонией. Но кого это сейчас волнует.