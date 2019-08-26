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Признание банкротом
13 Декабря 2019

Чтобы вас признали банкротом, нужно долго ждать. При этом процедура отличается огромным количеством нюансов и трудностей. Однако благодаря такому статусу вы сможете списать разные долги, в том числе банковские кредиты или же частные задолженности. Следовательно, нужно тщательно изучить вопрос и разобраться в нюансах данной процедуры, учитывая все ее отрицательные или же положительные моменты. Поможет в этом наш веб-сайт закон-о-банкротстве-физических-лиц.рф, на котором размещена детальная информация о такой процедуре и порядок признания физ.лиц несостоятельными.

Затевать процедуру банкротства следует только в том случае, если доходов или же имущественных ценностей не хватает на погашение текущих задолженностей. Если вашу неплатежеспособность не признают, придется платить дополнительные проценты, пени или же штрафы. А это очень тяжелая финансовая ноша, действующая на человеческую психику. В случае нарушения обязательств должником, кредитор имеет право обращения в судебный орган. Последний непременно обяжет погасить имеющиеся долги. Судебное решение будет переслано судебным приставам. Они арестуют не только банковские счета, но и имущество физ. лица. Кроме этого должнику будет запрещено покидать пределы страны.

Работодатель получит от приставов исполнительный лист, по которому он будет обязан отчислять до 50 процентов зарплаты нарушителя. Если ходатайство кредитора будет удовлетворено арестованное имущество должника продадут. Однако даже в этом случае гарантий списания долгов не существует. Освободить от них может только статус банкрота. Должнику придется погасить и разницу, если стоимости реализованного имущества не хватает на оплату кредитной суммы. Чтобы избавить граждан от опасности оставаться вечными должниками, государством был утвержден соответствующий закон. Благодаря ему возможно одновременное решение проблем всех финансовых претензий кредиторов.

После объявления физ. лица банкротом, он может не только сбросить бремя долгов, но и очистить собственную кредитную историю. Банкротство избавляет людей от долгов по ипотеке, микрозаймов, кредитов, КПК, ломбардов, других организаций и частных лиц, а также от разных штрафов, в том числе и ГИБДД. Подобным образом можно списать и задолженность коммунальных служб или же ФНС. Алиментов или же выплат, назначенных за компенсацию физического, материального или же морального вреда это не касается. Такие долги физ. лицу придется оплачивать даже в случае получения статуса банкрота.

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