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Привод
18 Марта 2017
Теги: авто

При правильно отрегулированных тормозах и отсутствии воздуха в системе педаль тормоза должна опускаться не более чем на треть полного хода; после этого сопротивление ее перемещению заметно возрастает. Ощущение пружинящей педали, когда при незначительном усилии можно выжать ее, до упора в настил площадки, свидетельствует о наличии в системе воздуха. Его удаляют прокачкой в такой же последовательности, как и при заполнении системы тормозной жидкостью. Чтобы избежать заклинивания тормозов, опорные лапки  педалей должны находиться на одинаковом расстоянии от настила, а соединительная защелка свободно входить в скобу соседней педали; регулировку осуществляют с помощью вилки толкателя.

При эксплуатации колодки автоматически компенсируют стирание фрикционных накладок и в тормозах поддерживается постоянный зазор между ними и барабаном. Однако при износе накладок до толщины менее  направляющие колпаки и  раздвинуты так, что занимают на корпусе гидроцилиндра неустойчивое положение, а это может привести к их срыву и поломке деталей. Смещение колпака от исходной точки, когда он внутренним торцом упирается в торец корпуса цилиндра, не должно превышать. Поэтому необходимо периодически регулировать положение колпаков. Делают это так. Поднимают домкратом мост со стороны регулируемого тормоза, снимают колесо и откручивают на...V оборота перепускной клапан. Снимают крышку с окна тормозного барабана и, вращая барабан, располагают окно напротив колпака. Введя в окно отвертку или монтировку, поворачивают колпак за шлицы в нужную сторону до тех пор, пока он не вернется в исходное положение. Затем, вращая колпак в обратную сторону, отводят тормозную колодку с таким расчетом, чтобы тормозная накладка не касалась барабана. Пружинная планка фиксирует колпаки в заданном положении. Последовательно поворачивая барабан и совмещая окно с местом расположения остальных трех колпаков, повторяют операции регулировки с каждым из них. После этого закручивают перепускной клапан и нажимают несколько раз на соответствующую педаль тормоза. При необходимости прокачивают систему. Устанавливают колесо на место и регулируют тормоз другого колеса.


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